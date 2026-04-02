Напал на 84-летнюю пенсионерку ради ноутбука: в селе Новоникольск юноша зарезал учительницу и обратился к ее сыну. Подробности трегедии
В селе Новоникольск Новосибирской области в ночь на 10 марта 2023 года произошло резонансное убийство. В собственном доме была обнаружена мертвой 84-летняя Валентина Перкова — педагог с многолетним стажем, хорошо известная местным жителям. По подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего соседа женщины Станислава Валькова. Они давно были знакомы, но их отношения нельзя было назвать благополучными. Подробнее о трагедии — в материале «Радио 1».
Обстоятельства преступления: обнаружение тела и версия следствияУтро после трагедии в Новоникольске сопровождалось большим количеством сотрудников правоохранительных органов. Тело пенсионерки обнаружили соседи, которые решили навестить ее. По информации Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области, причиной смерти стал ножевой удар.
Местные жители отмечали, что произошедшее стало шоком для небольшого населенного пункта, где большинство жителей знакомы друг с другом. Очевидцы обнаружили её в угольном сарае и тут же обратились в органы. Как рассказали очевидцы изданию «КП-Новосибирск», на место происшествия оперативно прибыли сразу восемь полицейских экипажей.
С места происшествия исчезли личные вещи погибшей, включая ноутбук и ряд мелких предметов. По версии следствия, именно хищение имущества являлось основной целью проникновения в дом. В ходе расследования было установлено, что подозреваемый и жертва были хорошо знакомы, а их отношения имели сложную предысторию.
Кто такая Валентина Перкова: педагог с многолетним стажемВалентина Петровна Перкова пользовалась большим уважением в Новоникольске. Несмотря на выход на пенсию, ее имя продолжало ассоциироваться со школой, где она проработала около 40 лет. Общий педагогический стаж женщины был отмечен государственными и профессиональными наградами, включая звания «Ветеран труда», «Отличник народного просвещения РСФСР» и «Заслуженный учитель Российской Федерации».
В образовательном учреждении, где она трудилась, коллеги и бывшие ученики выразили соболезнования в связи с ее гибелью.
«С первых лет своей педагогической деятельности Валентина Петровна проявила себя как компетентный, дисциплинированный, эрудированный учитель. Эту профессию она выбрала по призванию. Сегодня печальный день не только у родных, близких и коллег, но особую скорбь испытывают ученики Валентины Петровны», — говорили в школе.Пенсионерка прожиала одна, однако продолжала вести активный образ жизни. Соседи характеризовали ее как отзывчивого человека, готового прийти на помощь, в том числе и семье будущего обвиняемого.
Личность обвиняемого: характеристика Станислава ВальковаНа момент совершения преступления Станиславу Валькову исполнилось 18 лет. Жители села давали неоднозначные оценки его личности. Известно, что он воспитывался в неблагополучной семье.
«У него мама пьет, а отца молнией убило вроде как», — говорили односельче.В то же время близкие Станислава характеризовали его как трудолюбивого и спокойного человека. Он окончил девять классов, после чего оставил учебу. Учителя вспоминали его как обычного ученика: выдающихся способностей не проявлял, но и к неуспевающим не относился, получая разные оценки — от «пятерок» до «троек».
Знакомые семьи отмечали, что, несмотря на скромный достаток, Станислав не был замкнутым или проблемным парнем. По их словам, он всерьез увлекался спортом: имел отличную оценку по физкультуре, занимался легкой атлетикой, а вечерами тренировался на стадионе.
Окружающие также подчеркивали, что он был опорой для матери и много работал: помогал по хозяйству одному человеку, а также брался за тяжелый труд — занимался погрузкой машин и ассистировал сварщикам.
Предыстория конфликта: кража ноутбукаВ ходе расследования выяснилось, что между Вальковым и Перковой ранее уже возникал конфликт. За несколько лет до трагедии, когда молодой человек был несовершеннолетним, он проник в дом пенсионерки и украл ноутбук.
«Он залез к ней домой и украл ноутбук. Ему для учебы нужно было и, видимо, для игр», — говорили родтсвенники обвиняемого.Тогда Вальков получил условный срок на один год и впоследствии вернул похищенное имущество. Несмотря на случившееся, по словам местных жителей, Валентина Перкова не держала зла на молодого человека и продолжала оказывать помощь его семье помощь с продуктами и финансово.
Версии произошедшегоСледственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве сразу после задержания подозреваемого. При этом родственники обвиняемого утверждали, что он защищался. По их словам, в ночь на 10 марта молодой человек пришел к пенсионерке, чтобы вернуть долг в размере 4 тысяч рублей.
«Стас говорил, что он был пьяный и пошел ночью отнести долг. Когда он зашел в дом, она накинулась на него с ножом. Стас ее толкнул, и она упала. Все, больше он ничего не говорил», — вспоминали родственники.Сначала Вальков признал свою вину, однако в ходе судебного разбирательства изменил показания. Он заявил, что непосредственное убийство совершил другой человек, якобы являвшийся его соучастником, тогда как сам он участвовал только в разбойном нападении.
Следствие допросило указанного им гражданина, однако тот категорически отрицал причастность к преступлению и сообщил, что в момент убийства не находился на месте происшествия.
Суд и приговор: 14 лет колонии строгого режимаКлючевым моментом судебного процесса стало последнее слово подсудимого. Станислав Вальков обратился к сыну погибшей, признанному потерпевшим по делу.
«Товарищ потерпевший, хочу еще раз извиниться, что причинил вред вашему близкому человеку. И, Ваша честь, прошу, чтобы меня строго не наказывали», — сказал он.Суд, учитывая тяжесть содеянного и квалификацию преступления как убийства, сопряженного с разбоем, вынес обвинительный приговор. 17 апреля 2024 года Станислав Вальков был признан виновным. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.