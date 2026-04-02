02 апреля 2026, 14:12

В селе Новоникольск Новосибирской области в ночь на 10 марта 2023 года произошло резонансное убийство. В собственном доме была обнаружена мертвой 84-летняя Валентина Перкова — педагог с многолетним стажем, хорошо известная местным жителям. По подозрению в совершении преступления задержали 18-летнего соседа женщины Станислава Валькова. Они давно были знакомы, но их отношения нельзя было назвать благополучными. Подробнее о трагедии — в материале «Радио 1».





Содержание Обстоятельства преступления: обнаружение тела и версия следствия Кто такая Валентина Перкова: педагог с многолетним стажем Личность обвиняемого: характеристика Станислава Валькова Предыстория конфликта: кража ноутбука Версии произошедшего Суд и приговор: 14 лет колонии строгого режима

Обстоятельства преступления: обнаружение тела и версия следствия

Кто такая Валентина Перкова: педагог с многолетним стажем

«С первых лет своей педагогической деятельности Валентина Петровна проявила себя как компетентный, дисциплинированный, эрудированный учитель. Эту профессию она выбрала по призванию. Сегодня печальный день не только у родных, близких и коллег, но особую скорбь испытывают ученики Валентины Петровны», — говорили в школе.

Личность обвиняемого: характеристика Станислава Валькова

«У него мама пьет, а отца молнией убило вроде как», — говорили односельче.

Предыстория конфликта: кража ноутбука

«Он залез к ней домой и украл ноутбук. Ему для учебы нужно было и, видимо, для игр», — говорили родтсвенники обвиняемого.

Версии произошедшего

«Стас говорил, что он был пьяный и пошел ночью отнести долг. Когда он зашел в дом, она накинулась на него с ножом. Стас ее толкнул, и она упала. Все, больше он ничего не говорил», — вспоминали родственники.

Суд и приговор: 14 лет колонии строгого режима

«Товарищ потерпевший, хочу еще раз извиниться, что причинил вред вашему близкому человеку. И, Ваша честь, прошу, чтобы меня строго не наказывали», — сказал он.