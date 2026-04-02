Москвич едва не лишился голоса из-за электронных сигарет
Житель Москвы едва не остался без голоса из-за курения электронных сигарет. У него обнаружили огромную опухоль в горле. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Три года мужчина совмещал вейпы с обычными и электронными сигаретами, а затем полностью переключился на системы нагревания табака, ежедневно выкуривая до 10 стиков. Со временем голос начал садиться, появилась сильная хрипота.
На приеме ЛОР-хирург выяснил, что вся левая голосовая складка перекрыта новообразованием. Пациента срочно прооперировали, после чего образец ткани отправили на исследование. Врачи запретили ему курить.
Медики отметили, что системы нагревания табака — не безопасная альтернатива, а тот же никотин в другом виде. Более 100 исследований показали, что использование электронных сигарет с никотином повышает риск развития рака легких и полости рта.
