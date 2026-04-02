Раскрыты детали смертельного ДТП с лидером рэп-группы Krec
Стали известны подробности смертельного ДТП с основателем и лидером хип-хоп группы Krec Артемом Бровковым*, известным под псевдонимом Fuze. Их приводит телеграм-канал Mash.
46-летний рэпер находился в такси в момент аварии в Нью-Йорке. Остановка сердца у него произошла через час после столкновения. Музыканта экстренно доставили в ближайшую больницу, но спасти его не удалось. Водитель такси, по информации источника, также не выжил. Еще три человека пострадали.
Ранее жена исполнителя Валентина подтвердила гибель мужа. По ее словам, он скончался в США, где проживал с 2022 года. Женщина рассказала, что в последнее время Бровков* активно занимался творчеством, записывал треки и готовился выпустить новый альбом.
