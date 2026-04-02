В Новосибирске неизвестный приставал к девочке и избил защищавшего ее пенсионера
В Новосибирске неизвестный сначала приставал к маленькой девочке, а затем избил пенсионера, который попытался за нее заступиться. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.
Все произошло во дворе дома на улице Крылова. По словам очевидцев, ребенок в страхе забежал в подъезд, а злоумышленник начал выламывать дверь. К нему подошел пожилой мужчина и попытался успокоить, но в ответ получил удары кулаками. Пострадавшего увезла скорая.
Как рассказала заявительница, вскоре на место прибыли полицейские. Они заявили, что не могут ничего сделать из-за недостатка улик.
Ранее сообщалось, что в Челябинске мужчина набросился на 28-летнюю прохожую после того, как она отказалась знакомиться с его приятелем.
