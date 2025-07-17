Насиловал 13-летнюю падчерицу при беременной жене: отпуск молодой семьи в Геленджике закончился трагедией

17 июля 2025, 11:28

Фото: iStock/Maria Novikova

Отпуск в Геленджике обернулся для отца семейства из столицы уголовным делом, которое затянулось на четыре года. Жена поймала его на растлении своей дочери и немедленно сообщила об этом в полицию. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Знакомство и любовь к детям Проявлял излишнюю лояльность Отдых в Геленджике Заставлял смотреть эротику и насиловал Суд и приговор

Знакомство и любовь к детям

«Он говорил, что скучает по своим детям и поэтому так заботится о моих», — поделилась Ксения.

Фото: iStock/Irina Tiumentseva



Проявлял излишнюю лояльность

«Что-то пошло не так только после моей беременности и когда дочке исполнилось 13. Он говорил, что она уже не ребенок, что не нужно покупать ей детские вещи. Стал водить ее в салон красоты, оплачивал ей маникюр. Дочка была в восторге, ведь я ей не разрешала маникюр. Она очень к нему привязалась и доверяла ему полностью», — рассказала Ксения.

Фото: iStock/KrisCole



Отдых в Геленджике

«После вечерней программы в отеле уже после 11 часов ночи мы стали ложиться спать. Я лежала на правом боку спиной к Олегу и проснулась от того, что он трогает мою спину. В один момент загорелся свет, и мама отдернула одеяло и увидела, как я лежу полуобнаженная, и сказала лечь рядом с ней», — рассказывала следователю 13-летняя падчерица.

«Он воспользовался моим состоянием, запугивал дочку, что если она расскажет мне о происходящем, мне будет плохо и малыш погибнет. Он чувствовал свою безопасность и, вероятно, думал, что я настолько его люблю, что не буду никуда обращаться. Но дети для меня всегда были на первом месте, несмотря на состояние здоровья и поздний срок беременности, я не побоялась остаться одна с детьми в чужом городе», — пояснила Ксения.

Фото: iStock/Rafa Jodar



Заставлял смотреть эротику и насиловал

«Я пыталась объяснить ему, что мне некомфортно, а он уговаривал меня ничего не рассказывать маме, утверждая, что иначе его отправят в тюрьму и всем будет плохо», — сообщила она на допросе.

Фото: iStock/golibtolibov



Суд и приговор