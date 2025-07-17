Насиловал 13-летнюю падчерицу при беременной жене: отпуск молодой семьи в Геленджике закончился трагедией
Отпуск в Геленджике обернулся для отца семейства из столицы уголовным делом, которое затянулось на четыре года. Жена поймала его на растлении своей дочери и немедленно сообщила об этом в полицию. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Знакомство и любовь к детямКсения и Олег встретились в 2018 году, когда мужчина предлагал свои услуги гида. Мужчина также активно работал в строительном бизнесе. Их отношения развивались постепенно, Ксения не спешила с оформлением брака, ведь предыдущий развод оставил у неё болезненные воспоминания. Оба партнера уже имели по двое детей от прошлых отношений, Олег не скрывал своей тоски по собственным наследникам, поэтому всегда был очень заботлив с детьми своей спутницы.
«Он говорил, что скучает по своим детям и поэтому так заботится о моих», — поделилась Ксения.На протяжении трёх лет Олег активно принимал участие в жизни дочери и сына Ксении, особенно в те моменты, когда она проходила лечение после тяжёлой беременности.
Проявлял излишнюю лояльностьПроблемы начали возникать, когда старшей дочери Ксении исполнилось 13 лет. Олег стал чрезмерно баловать свою падчерицу и проявлять излишнюю лояльность к её стремлению выглядеть старше своих лет. В это время Ксения уже узнала о своей беременности от Олега.
«Что-то пошло не так только после моей беременности и когда дочке исполнилось 13. Он говорил, что она уже не ребенок, что не нужно покупать ей детские вещи. Стал водить ее в салон красоты, оплачивал ей маникюр. Дочка была в восторге, ведь я ей не разрешала маникюр. Она очень к нему привязалась и доверяла ему полностью», — рассказала Ксения.
Отдых в ГеленджикеВ июне 2021 года семья поехала на отдых в Геленджик. Именно там Ксения стала свидетелем того, как Олег растлил её дочь. Девочка рассказала, что мужчина сам предложил лечь с ней в одной кровати, так как у мамы уже был большой живот, ей требовалось больше пространства.
«После вечерней программы в отеле уже после 11 часов ночи мы стали ложиться спать. Я лежала на правом боку спиной к Олегу и проснулась от того, что он трогает мою спину. В один момент загорелся свет, и мама отдернула одеяло и увидела, как я лежу полуобнаженная, и сказала лечь рядом с ней», — рассказывала следователю 13-летняя падчерица.Узнав о произошедшем, Ксения решила поговорить с девочкой и выяснила, что манипуляции со стороны Олега происходили и раньше. Он запугивал Алину, угрожая, что если она расскажет об их близости, это может навредить беременной матери. Несмотря на свое состояние здоровья, женщина приняла решение защитить свою дочь и написала заявление в полицию. Олег был задержан.
«Он воспользовался моим состоянием, запугивал дочку, что если она расскажет мне о происходящем, мне будет плохо и малыш погибнет. Он чувствовал свою безопасность и, вероятно, думал, что я настолько его люблю, что не буду никуда обращаться. Но дети для меня всегда были на первом месте, несмотря на состояние здоровья и поздний срок беременности, я не побоялась остаться одна с детьми в чужом городе», — пояснила Ксения.
Заставлял смотреть эротику и насиловалВ ходе следствия девочка поделилась дополнительными подробностями. Она рассказала, что в феврале 2021 года отчим начал домогаться до неё. Девочка не реагировала на это, но вскоре попыталась выразить свои чувства, сказав, что ей было неприятно.
«Я пыталась объяснить ему, что мне некомфортно, а он уговаривал меня ничего не рассказывать маме, утверждая, что иначе его отправят в тюрьму и всем будет плохо», — сообщила она на допросе.
Позже он заставил ее смотреть эротический фильм, и когда она попыталась уйти из комнаты, он повалил ее на кровать и изнасиловал анально. Такие акты повторялись несколько раз.
Суд и приговорСледствие столкнулось с серьезными трудностями: насильник был задержан в Краснодарском крае, в то время как пострадавшая девочка и ее мать вернулись в Москву. В этой непростой ситуации Ксения решила обратиться за помощью в Консорциум женских НПО, где их дело взяла под защиту адвокат Мария Дмитриади. В центре защиты при консорциуме отметили, что изначально следователи ограничились возбуждением дела лишь по статье о развратных действиях, полностью проигнорировав шокирующие показания ребенка о продолжающихся изнасилованиях. Хотя эти ужасающие эпизоды происходили в Москве, кубанские следователи должны были передать информацию в столицу, а не оставлять ее без внимания.
Спустя полгода адвокат добилась возбуждения дела по статье о насильственных действиях сексуального характера в Москве, оно было передано для разбирательства в Геленджик. В январе 2024 года был вынесен первый приговор: Олега приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако в марте 2025 года кассационный суд оставил решение в силе, и до сих пор Олег находится в СИЗО, а не в колонии.