Россиянка потеряла слух и почувствовала онемение после лечения в Китае

17 июля 2025, 08:04

Фото: iStock/hxdbzxy

26-летняя россиянка из Санкт-Петербурга, отдыхавшая в китайском городе Санья, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем во время своего отпуска. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».