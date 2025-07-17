Россиянка потеряла слух и почувствовала онемение после лечения в Китае
26-летняя россиянка из Санкт-Петербурга, отдыхавшая в китайском городе Санья, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем во время своего отпуска. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Сообщается, что девушка начала ощущать сильную боль в ушах, которая не позволяла ей открывать рот, жевать и глотать. Вскоре к симптомам добавилась высокая температура, а на следующее утро она полностью оглохла.
После этого пара обратилась в местный госпиталь, где врачами были прописаны гормональные препараты. Несмотря на отсутствие понимания связи между ушными проблемами и назначенным лечением, россиянка доверилась медицинским работникам и приняла первую таблетку. Однако через полчаса после приема она ощутила онемение всей левой стороны тела. Врачи объяснили это побочным эффектом, но позже выяснилось, что препарат был назначен в значительно превышенной дозировке.
После этого туристка обратилась к врачам в России, которые предварительно поставили диагноз бактериального отита. Они выписали антибиотики, которые девушка смогла приобрести в Санье. На данный момент слух россиянки так и не восстановился.
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