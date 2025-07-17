В Приморье разоблачили схему незаконной регистрации свыше тысячи мигрантов

17 июля 2025, 06:43

В Приморье арестовали организаторов незаконной легализации свыше тысячи мигрантов

Фото: iStock/vichinterlang

В Приморском крае сотрудники ФСБ пресекли схему незаконной миграции, организованную местными жителями, которые фиктивно оформляли аренду жилья для более тысячи иностранцев. Задержанные использовали поддельные договоры, чтобы поставить мигрантов на учет. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.





Группа жителей Приморья разработала схему, позволяющую незаконно легализовать пребывание свыше тысячи иностранных граждан на территории России. Они оформляли фиктивные договоры аренды и найма жилых помещений, что обеспечивало мигрантам регистрацию.





«Сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю пресечена преступная деятельность лиц, причастных к организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации более 1000 иностранных граждан», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Приморскому краю.