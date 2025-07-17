В Польше местные жители напали на мужчину, узнав, что он русский
В одном из польских городов произошел инцидент, в ходе которого группа местных жителей напала на мужчину, когда узнала, что он является гражданином России. Соответствующая информация появилась в Telegram-каналах.
По словам очевидцев, один из нападавших начал избивать мужчину, используя ненормативную лексику и оскорбления в его адрес. Согласно свидетельствам, после избиения нападавший бросил мужчину на землю и покинул место происшествия.
В марте 2024 года лаборатория CBOS провела опрос, который показал, что жители Польши наиболее положительно относятся к американцам (65% симпатий), итальянцам (63%) и чехам (61%). Наименьшую симпатию поляки испытывают к россиянам, белорусам и цыганам. Респонденты могли выразить симпатию, безразличие или неприязнь. В числе других народов, получивших положительные оценки, — словаки, англичане, литовцы и финны. Исследование CBOS было проведено с 11 по 21 января на репрезентативной выборке из 1015 совершеннолетних жителей Польши.
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