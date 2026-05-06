Насиловал малышей, закапывал живых в снегу и уходил: ему было всего 16, когда весь СССР заговорил о страшных убийствах. Кто он?
Уралец Владимир Винничевский вошел в историю как самый молодой маньяк в СССР. К 16 годам он убил 18 детей. Что толкнуло подростка на серию жестоких преступлений? И как рухнул его выдуманный мир, когда суд вынес приговор? Подробности — в материале «Радио 1».
Первое убийствоВладимир в первый день суда заявил, что ему нравилось смотреть на чужие страдания. Он признал: ему доставляло удовольствие душить детей. Первое убийство подросток совершил в 15 лет. Летом 1938 года он гулял во дворе в родном Свердловске и заметил трехлетнюю Герту. До дня рождения девочки оставался всего месяц. Она вела себя доверчиво и спокойно. За ребенком должен был присматривать дедушка, но в тот момент он отвлекся на старшую внучку, у которой поднялась температура. Винничевский подошел к малышке и предложил ей пойти с ним. Девочка уже видела его раньше и не почувствовала опасности. Она взяла его за руку, и он увел ее в огород.
Там подросток напал на ребенка и задушил его. Затем он нанес жертве удары ножом. Позже следствие установило и другие признаки жестокого преступления. После этого у несовершеннолетнего, как выяснилось, появился болезненный интерес к маленьким детям. Он часто проводил время рядом с ними. Играл во дворе, помогал в песочнице и производил хорошее впечатление на взрослых. Со временем этого ему стало мало. Его все сильнее тянуло к насилию. Сначала подросток не убивал детей, с которыми общался. Однако они жаловались родителям, что новый знакомый пытался их душить. Взрослые не придавали этим словам значения и считали все обычной шалостью. Такая беспечность только усилила чувство безнаказанности.
Тело Герты нашли не сотрудники милиции и не родственники. На следующий день в огород семьи забрались воры. Именно они заметили следы преступления. Сам Винничевский тоже пришел на место вместе с другими подростками. Он молча наблюдал за происходящим и ничем не выдал своих эмоций.
Новая жертваКровавый путь убийцы мог оборваться гораздо раньше. Этому помешали чужая беспечность и грубая халатность. В один из летних дней он ходил по чужим дворам и выдавал себя за сборщика металлолома. На деле преступник искал новую жертву. Ею стала четырехлетняя Нина. Добрая малышка поверила его просьбе и согласилась показать дорогу к туалету. По пути к сараю он набросился на ребенка, затащил внутрь, надругался и попытался задушить. Через несколько минут убийца решил, что довел дело до конца. Он спрятал Нину в ящик, который стоял рядом, и завалил его сеном. Однако девочка выжила. Она просто потеряла сознание. Сквозь щели внутрь поступал воздух. Вскоре Нина пришла в себя и застонала от боли. Родители услышали эти звуки, бросились на помощь и увидели следы пальцев на ее шее.
Дальше семью ждал новый удар. Врач приехал на вызов, но даже не осмотрел ребенка. Вместо этого он заявил, что девочку якобы укусила корова. Его не смутило даже то, что у родителей не было такого скота. После этого близкие Нины потеряли надежду. Они не пошли в милицию и не стали добиваться расследования. Тем временем Винничевский продолжил охоту. Он выбирал детей, которые хотя бы ненадолго оставались одни. Затем уводил их и пытался либо надругаться, либо убить. Для нападений он использовал руки, случайные предметы и все, что попадалось вокруг. Иногда преступник даже пробовал закапывать еще живых малышей в снег. В 1939 году он все чаще брал с собой нож. Маньяк заманивал детей в укромные места, бил лезвием по лицу или животу и убегал.
Похитил девочкуОднажды он похитил девочку, которой не исполнилось и трех лет, прямо с семейного праздника. Взрослые веселились и не сразу заметили ее исчезновение. Винничевский вывел ребенка в парк и изрезал ей живот. Прохожие нашли малышку и сразу позвали врача. Медик сумел спасти девочку. Он провел сложную операцию, и вскоре маленькая пациентка пошла на поправку. Когда число жертв дошло до семнадцати, в Свердловске усилили патрули. Родители боялись отпускать детей одних. Следователи хотели любой ценой выйти на след преступника.
Но сам убийца чувствовал полную безнаказанность. В один из дней он заметил на улице девочку и трехлетнего мальчика, которые ждали родителей. Маньяк сказал старшей сестре, что ее зовет мама. Та поверила и побежала домой, оставив брата одного. Тогда преступник схватил малыша и бросился к трамваю. На нем он доехал до остановки у леса. Однако его поведение насторожило пассажиров. За ним пошел курсант милиции Иван Попов. По дороге он позвал на помощь нескольких товарищей. Винничевский ничего не заметил. Его захватило предвкушение новой расправы. Он снял с ребенка верхнюю одежду и начал душить его. В этот момент на него набросились курсанты.
Вел себя наглоПодросток верил, что возраст спасет его от расстрела. На допросах он вел себя нагло. Подозреваемый подробно рассказывал о нападениях и почти хвастался ими. Казалось, он не сомневался в своей безнаказанности. Но следствие не собиралось щадить его. Суд тоже не видел причин для снисхождения. Для общества юноша давно перестал быть трудным подростком. Люди считали его чудовищем, которому нет оправдания.
Сам обвиняемый не слишком надеялся выйти на свободу. При этом он думал, что следствие затянется, а суд отправит его в тюрьму на несколько лет. За решеткой он чувствовал себя спокойно. Там он сочинял похабные стихи и пел непристойные песни. Во время допросов Винничевский не показал ни капли сожаления. Он равнодушно говорил об убийствах. На следственных экспериментах он с пугающей точностью показывал, как мучил детей и как лишал их жизни. Следователи видели перед собой не запутавшегося юношу, а хладнокровного убийцу. Они считали его опасным человеком, лишенным сочувствия. В итоге дело переквалифицировали на более тяжкую статью.
Суд огласил приговорСуд начал заседание и уже на следующий день огласил приговор. После этого изменить что-либо было уже невозможно. Сначала Винничевскому грозило до десяти лет лишения свободы по статье об умышленном убийстве беспомощной жертвы. Позже его осудили за бандитизм. Наказание оказалось предельно суровым: расстрел. До суда маньяк не раз говорил, что не боится смерти. Он уверял, будто давно смирился с мыслью о конце и готов принять любой исход.
Когда судья огласил приговор, юноша впал в истерику. Он начал писать одну жалобу за другой. Осужденный требовал пересмотра дела и просил смягчить наказание. Однако власти не захотели идти ему навстречу. По сути, за него пыталась бороться только мать. Несмотря на ужас и отречение от сына, она просила о помиловании. Женщина надеялась хоть как-то повлиять на решение властей. Но ее обращения ничего не изменили. Отец занял другую позицию. Он настаивал на расстреле, и в конце концов сын был казнён.