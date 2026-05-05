Житель Красноярска надругался над копией Знамени Победы
Мужчина, повредивший копию Знамени Победы, задержан в Красноярске. Об этом проинформировали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, 30 апреля 41-летний житель Красноярска, находясь у дома на улице Петра Словцова, сорвал знамя с держателя. В результате его действий древко было повреждено. Подозреваемого задержали.
В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для злоумышленника. Против него возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении символов воинской славы Российской Федерации.
