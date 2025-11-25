Насиловал, пытал и убивал молодых девушек: история «Барнаульского потрошителя»-милиционера
В 2000 году Барнаул потрясла серия загадочных исчезновений и жестоких убийств молодых женщин. Город охватила паника, а следователи перебирали разные версии случившегося и безуспешно пытались найти маньяка. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
Таинственное исчезновение и первые находки на ОбиВ начале 2000-х на берегах Оби мальчишки случайно обнаружили тела двух молодых женщин. Родственники быстро опознали погибших: ими оказались 25-летние Юлия Астапова и Татьяна Околелова. Накануне девушки отмечали день рождения в одном из барнаульских кафе — эта информация подтвердилась словами очевидцев и персонала.
Следствие рассматривало несколько версий:
- возможный конфликт с незнакомцами;
- ограбление;
- нападение маньяка;
- случайное знакомство, обернувшееся трагедией.
Старое дело и возможная связь убийствПрорыв в деле дала картотека нераскрытых преступлений. Оказалось, годом ранее в Барнауле произошло похожее преступление: останки 17-летней девушки, подвергшейся изнасилованию, также обнаружили в реке.
Однако в случае Астаповой и Околеловой сексуального насилия не было, что сбивало следствие с толку. Правоохранители двигались вслепую, пока не поступила новая информация.
Ложные показания и ещё одно убийствоНеожиданную версию выдвинула задержанная за грабёж Анастасия. Она обвинила двух знакомых — Геннадия Дыбенко и Алексея Климова — заявив, что они познакомились с девушками, вывезли их к реке и убили после попытки сопротивления. Женщина рассказала, что после этого мужчины приехали к ней и потребовали переспать с ними. Чтобы она согласилась, они рассказали ей о том, что совершили: хотели напугать и угрожали расправой.
Дыбенко и Климов были задержаны, но вину отрицали. Именно в этот момент произошло новое убийство: в районе Гоньбы нашли тело 33-летней Елены Осиповой, пропавшей десятью днями ранее. Эксперты установили: почерк преступления совпадал с предыдущими случаями, но в это время Дыбенко уже был задержан, а Климов находился под постоянным наблюдением. Таким образом они имели железное алиби.
Анастасия призналась: она солгала, чтобы отомстить соседу, который ей не нравился. Невиновного отпустили.
Маньяк получил кличку «Барнаульский потрошитель»Серия убийств заставила криминалистов составить психологический портрет преступника. По их мнению, это мужчина 30 лет, приятной внешности, живущий ближе к центру и имеющий автомобиль.
Проверили сотни холостяков, автомобилистов и ранее судимых, но все оказалось безрезультатно.
Выжившая жертва: случай в Алтайской краевой больницеКлючевой прорыв произошёл, когда в краевую больницу попала 19-летняя Елена Борисенко. Девушка выпрыгнула из окна второго этажа, спасаясь от мужчины, который пытал её всю ночь.
Она рассказала, что познакомилась с молодым человеком по имени Александр. Он подвёз её до дома, разговорился и ненавязчиво предложил зайти под безобидным предлогом. За закрытой дверью он превратился в садиста: угрожал убийством, требовал интим, пытал всю ночь. Утром, когда маньяк ушел в ванную, девушка сбежала. На улице ее подобрал случайный водитель. Ее доставили в лечебное учреждение со множеством травм.
Елена запомнила дом, и это стало ключом к разгадке.
Задержание Александра ПавленкоНа улице 80-й Гвардейской дивизии проживал 30-летний Александр Павленко — водитель медицинского вытрезвителя при Октябрьском РОВД. При задержании и осмотре жилья стало ясно, что перед следствием не просто преступник, а настоящий садист.
В квартире нашли:
- женское бельё жертв;
- изощрённые приспособления для пыток;
- следы крови;
- альбомы с порнографическими фотографиями женщин, снятыми хозяином квартиры.
Тёмная история из прошлого: дело Елены БойкоСледствие вскрыло и старую историю: год назад Павленко обвиняли в изнасиловании девушки Елены Бойко. Тогда дело закрыли — потерпевшая изменила показания после длительного давления и встречи с подозреваемым. Позднее в квартире Павленко обнаружили аудиокассету с записью разговора о «компенсации молчания» и расписка о передаче денег.
Под весом доказательств подозреваемый признался: он убил Астапову и Околелову. Он описал детали преступления, знал способ убийства, указал место захоронения, а на следственном эксперименте воспроизвёл события. По версии следствия, Павленко познакомился с подругами у кафе, предложил продолжить праздник и привёз их к себе. Когда девушки попытались сопротивляться, он расправился с ними и вывез тела к реке — своему любимому месту с детства. Там же он избавлялся и от тел других жертв.
Позднее он рассказал следователям ещё о двух убийствах женщин, также совершённых в его квартире.
Отказ от признаний и решение судаНа суде Павленко заявил, что признательные показания были «выбиты силой». Но доказательств против него было достаточно: следы крови, вещи потерпевших, экспертизы. Суд признал его виновным в двух убийствах и назначил 24 года строгого режима. Верховный суд оставил приговор в силе. Позже срок сократили до 13 лет по рекомендации ЕСПЧ — только по эпизоду убийства двух подруг.
В 2012 году редакция «Комсомольской правды — Барнаул» получила судебную повестку по иску Александра Павленко. Осуждённый, находясь в колонии, решил оспорить публикацию о себе и потребовал компенсацию за ущерб чести, достоинству и деловой репутации. Поводом стала статья под заголовком «Барнаульский потрошитель оказался милиционером». Павленко настаивал, что материал формирует о нём образ «сексуального маньяка», «потрошителя» и «чудовища», хотя он таковым себя не считает.
В исковых требованиях он просил суд взыскать с издания и автора статьи один миллион рублей, а также обязать редакцию опубликовать опровержение. Однако суд его требования не удовлетворил.
Срок наказания Павленко закончился в феврале 2014 года. После освобождения он фактически пропал из поля зрения. По слухам, какое-то время он работал водителем такси, однако его текущее место проживания и род деятельности неизвестны.