Упавший с неба на ехавшую по шоссе машину кот пробил лобовое стекло насквозь

В США орлан уронил кота, пробившего насквозь лобовое стекло автомобиля
В Северной Каролине, США, белоголовый орлан сбросил свою добычу, которая пробила лобовое стекло автомобиля. Об этом сообщает Fox 19.
Владелица машины рассказала, что ехала по шоссе, когда на ее авто с неба упал кот. Удар оказался настолько сильным, что животное не выжило.
К счастью, сама женщина не пострадала. Она обратилась в полицию и сообщила, что кота уронил орлан. Полицейские согласились с ее версией событий. Другие детали инцидента не раскрываются.
