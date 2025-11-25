Молодую певицу застрелили ночью в машине
В США неизвестные застрелили 22-летнюю певицу Марию Де ла Роза, известную как Delarosa. Об этом сообщает People.
Трагедия произошла ночью 22 ноября на парковке в Лос-Анджелесе. В тот день двое мужчин открыли стрельбу по автомобилю, в котором находились три человека, в том числе исполнительница.
Девушку с огнестрельными ранениями увезли в больницу, где вскоре она скончалась. Ее пассажиров так же госпитализировали – их состояние критическое. Полиция ищет преступников, мотив которых пока неизвестен.
Стоит отметить, что артистка выпустила свою последнюю песню «No Me Llames» в августе этого года. Она имела более 40 тысяч подписчиков в Instagram*.
