Пятилетний мальчик помог поймать преступника и защитил от него свою мать
В Гроув-Сити американского штата Огайо пятилетний мальчик стал героем, помогая полицейским задержать преступника. Об этом сообщает 19 News.
Инцидент произошел, когда 20-летний Шалик Бинг и его сообщники подъехали к продуктовому банку, где местная жительница Чейсити Уоррик получала помощь. В тот момент с ней находились трое детей.
Бинг, ранее уже имевший проблемы с законом за угон автомобилей, внезапно ударил женщину по лицу, выхватил у нее ключи и попытался угнать машину. Дети сразу же бросились в погоню за нападавшим.
Пятилетний Эдриан оказался первым, кто догнал Бинга еще до того, как тот успел сесть в транспорт. Мальчику удалось ударить преступника, отобрать у него ключи и вернуть их матери. Вскоре после этого полицейские задержали угонщика-грабителя.
Лейтенант полиции Джейсон Стерн отметил, что хотя детям не следует преследовать злоумышленников, смелый поступок Эдриана вызывает уважение.
