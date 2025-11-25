Пятилетний мальчик помог поймать преступника и защитил от него свою мать

25 ноября 2025, 15:20

В США 5-летний мальчик догнал и ударил угонщика, напавшего на его маму

Фото: istockphoto/PhotosbyAndy

В Гроув-Сити американского штата Огайо пятилетний мальчик стал героем, помогая полицейским задержать преступника. Об этом сообщает 19 News.