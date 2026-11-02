02 ноября 2026, 15:39

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Nano Banana 2)

Александра Спесивцева прозвали «сибирским потрошителем». За год он убил как минимум 19 человек и употреблял в пищу их останки. Перед смертью жертвы долго подвергались пыткам и изнасилованиям. Убийца расчленял тела и фотографировал их, а из вырезанных частей готовил еду. Её он заставлял есть следующих пленников. Жертв Спесивцеву приводила его мать. Она же помогала ему избавляться от останков. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как раскрыли преступления Спесивцева Сколько жертв совершил Спесивцев Где сейчас находится Александр Спесивцев Какую роль в преступлениях сыграла мать Спесивцева Почему квартира Спесивцева вновь привлекла внимание Дочь жертвы Спесивцева получила 150 тысяч рублей компенсации Детство маньяка

Как раскрыли преступления Спесивцева

Сколько жертв совершил Спесивцев

Где сейчас находится Александр Спесивцев

Фото: iStock/zoka74

Какую роль в преступлениях сыграла мать Спесивцева

Почему квартира Спесивцева вновь привлекла внимание

Дочь жертвы Спесивцева получила 150 тысяч рублей компенсации

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Детство маньяка