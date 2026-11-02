Насиловал, расчленял и готовил еду из тел для новых жертв: почему квартира «сибирского потрошителя» Спесивцева вновь привлекла внимание?
Александра Спесивцева прозвали «сибирским потрошителем». За год он убил как минимум 19 человек и употреблял в пищу их останки. Перед смертью жертвы долго подвергались пыткам и изнасилованиям. Убийца расчленял тела и фотографировал их, а из вырезанных частей готовил еду. Её он заставлял есть следующих пленников. Жертв Спесивцеву приводила его мать. Она же помогала ему избавляться от останков. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Как раскрыли преступления СпесивцеваВ октябре 1996 года сотрудники милиции попали в квартиру на Пионерском проспекте в Новокузнецке. Ранее соседи жаловались на громкую музыку, невыносимый запах и неполадки в системе отопления.
Внутри милиционеры нашли тяжело раненую 15-летнюю девушку. Позднее она умерла в больнице. В ванной находились человеческие останки, на плите стоял суп из человечины, а по комнатам бегала большая собака с костью в зубах. По сведениям VSE42.Ru, в квартире Спесивцева погибли ещё две девочки, обеим исполнилось по 13 лет.
Как сообщает издание, сбежать удалось 12-летнему мальчику. Он много лет никому не рассказывал о случившемся. Следователи узнали о нём позднее, когда применили генетические методы.
Сколько жертв совершил СпесивцевСпесивцев убил как минимум 15 девушек и детей. Сам он говорил о 19 жертвах. В его квартире следователи нашли более 80 комплектов чужой одежды и 40 комплектов украшений. Кроме того, маньяк перед смертью снимал на старый Polaroid своих жертв. В 1992 году суд признал Спесивцева невменяемым после убийства 17-летней подруги и направил его на лечение. Позже врачи выписали его из-за ремиссии, однако он продолжал числиться среди пациентов. Поэтому милиция считала, что мужчина остаётся в стационаре.
Где сейчас находится Александр СпесивцевВ 1997 году суд вновь признал Спесивцева невменяемым и направил на принудительное лечение. По сведениям СМИ, он находится в специализированной лечебнице в Камышине Волгоградской области. Как пишет VSE42.Ru, Спесивцев читает, пишет стихи, рисует и делает аппликации. Некоторые работы он отправлял матери.
Какую роль в преступлениях сыграла мать СпесивцеваСледствие установило, что Людмила Спесивцева помогала сыну заманивать жертв в квартиру и выбрасывала останки в реку. В 1999 году суд назначил ей 13 лет лишения свободы. В 2008 году она вышла на свободу. В 2013 году женщина попыталась вернуться в квартиру на Пионерском проспекте. Соседи выступили против, после чего она вместе с дочерью покинула Новокузнецк. По данным VSE42.Ru, её дальнейшая судьба неизвестна.
Почему квартира Спесивцева вновь привлекла вниманиеСпустя годы квартира на Пионерском проспекте продолжает интересовать любителей историй о преступлениях. Новый всплеск внимания произошёл после выхода часового видео популярного блогера. В ролике автор указал точный адрес и номер квартиры. После этого туда стали приезжать любители тру крайма.
Дочь жертвы Спесивцева получила 150 тысяч рублей компенсацииПриставы перечислили дочери одной из жертв Александра Спесивцева около 150 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Сведения о взыскании предоставило кузбасское управление ФССП. В январе 2025 года суд присудил девушке миллион рублей вместо запрошенных десяти миллионов. Спесивцева вызывали на заседание, однако он не смог на него прийти. Исполнительное производство начали в марте 2025 года.
Долгое время приставы не могли взыскать деньги: у Спесивцева не находили средств. По последним данным ведомства, пострадавшая получила часть компенсации.
Сам Спесивцев задолжал за коммунальные услуги. К концу 2025 года сумма достигла 120 тысяч рублей, а к концу октября превысила 200 тысяч. Его квартира пустует, но платежи за неё продолжают начислять.
Спесивцев находится на принудительном лечении в специализированном учреждении. Источник средств для выплаты компенсации неизвестен. Шесть лет назад СМИ сообщали, что он получает пенсию и отправляет часть денег матери.
Детство маньякаАлександр Спесивцев родился 1 марта 1970 года в Новокузнецке. Его родители, Николай и Людмила, уже воспитывали дочь Надежду. Отец работал на заводе, много пил, изменял жене и редко появлялся дома. Людмила родила сына дома и не спешила регистрировать его. Свидетельство о рождении Александр получил только в 1972 году. Мальчик страдал от недостатка веса. Мать считала его слабым и душевно ранимым и чрезмерно опекала.
С детства Александр доставлял немало хлопот соседям. Он писал в подъезде лозунги о Гитлере, забивал дверные замки спичками, поджигал кнопки лифта и разбрасывал мусор. Жильцы ловили мальчика и жаловались Людмиле. Но она всегда защищала сына и обвиняла соседей во лжи. К 14 годам Спесивцев оставил эти выходки, но начал воровать. В 1985 году Людмила развелась с мужем. К тому времени Николай мог неделями не приходить домой, поэтому его уход почти не заметили. Однако социальная служба отнесла семью к категории неблагополучных.
Вскоре Александра поймали на краже радиодеталей из школьного кабинета. Подростка поставили на учет в детской комнате милиции. Возник вопрос о его направлении в спецшколу, но мать вновь встала на защиту сына. В то время Людмила работала школьным завхозом. За годы учебы Александра она сменила три школы. В итоге ее уволили за хищение, и устроиться на работу в школу она больше не смогла. Надежда тогда работала секретарем судьи в районном суде. Она помогла матери получить место помощника незрячего адвоката.
Освоившись с юридическими вопросами, Людмила засыпала жалобами учителей, районный отдел образования, милицию и прокуратуру. В конце концов Александра оставили в прежней школе. При этом подростка предупредили: в следующий раз он может попасть в колонию для несовершеннолетних. Людмила часто приносила домой материалы уголовных дел. Александру нравилось рассматривать фотографии жертв насильственных преступлений. Позже он рассказал следователям, что эти материалы интересовали его больше книг и телевизора.