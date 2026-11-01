Во Флориде частный бизнес-джет Learjet 60 рухнул на жилой комплекс и вызвал пожар
Во Флориде потерпел крушение частный бизнес-джет Learjet 60. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры с места события.
Самолёт, стоимость которого оценивается не менее чем в два миллиона долларов, рухнул на жилой комплекс в городе Гринэкрес. Предварительно, Learjet 60 задел дерево и оборвал линии электропередачи, а затем врезался в здание. После падения в земле осталась большая воронка, и начался сильный пожар. Один из мобильных домов оказался практически полностью разрушен.
Сейчас на месте работают огнеборцы и спасатели. Больницы округа Палм-Бич привели в готовность из-за возможного массового поступления пострадавших. Также появились сведения о нескольких погибших. Точное число жертв, количество людей на борту разбившегося самолёта и причины катастрофы выясняют специалисты.
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