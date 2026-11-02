Россиянка привезла с Мальдив личинку в ноге после прогулки босиком по пляжу
Россиянка привезла с Мальдив личинку в ноге. Как сообщает Telegram-канал SHOT, паразит проник под кожу после прогулки босиком по пляжу.
За четыре дня до вылета туристка почувствовала зуд в пальце ноги. Сначала она решила, что её просто кто-то укусил, но аптечка не помогала: покраснение расползалось, а под кожей появилась извилистая дорожка, которая становилась всё длиннее.
В Москве девушку отправляли от одного врача к другому, пока в профильном институте не выяснили, что под её кожей поселилась мигрирующая личинка. Паразит преодолел вместе с хозяйкой около шести тысяч километров.
Сейчас рана заживает, пациентке назначили лечение. Но процесс идёт не быстро, так как девушка кормит грудью ребёнка, а противопаразитарные препараты нельзя совмещать с грудным вскармливанием. Отмечается, что такие личинки живут в тёплом загрязнённом песке и проникают под кожу через босые ноги. Они вызывают сильный зуд, воспаление и волдыри.
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