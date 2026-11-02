Стала известна судьба пропавшей таксистки из Махачкалы
В Дагестане обнаружили тело пропавшей таксистки. Как сообщает РЕН ТВ, следователи проверяют версию о том, что муж женщины и его знакомый причастны к её убийству.
34-летняя Динара А. исчезла 30 октября. В тот день она выехала из Махачкалы на автомобиле Volkswagen Polo и перестала выходить на связь. Родственники и знакомые пытались связаться с ней, но телефон молчал.
Позже её тело нашли в горной местности. По предварительной информации, муж погибшей Акиф и его знакомый Бага могут быть причастны к расправе. В соцсетях распространяется версия, что женщину заманили на встречу, после чего мужчины напали на неё, убили и закопали тело. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают точные причины смерти.
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