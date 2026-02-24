Владимир Наумов родился в апреле 1973 года в Красноярске. Он рос без отца, что, как считают эксперты, сказалось на его характере. Учеба давалась ему с трудом. Он окончил восемь классов, но даже в выпускном остался на второй год. Подробнее о страшных преступлениях педофила расскажем в материале «Радио 1».
Первое преступление
Первое преступление Наумов совершил в 17 лет. Он увидел семилетнюю девочку во дворе и увлек её разговором. Обещание показать что-то интересное привело малышку в подъезд, где он изнасиловал её. После этого мужчина вывел её на стройку и снова надругался. Наумов не остановился на этом. Он привел девочку к себе домой, где долго её избивал и продолжал свои изуверства. Когда он отпустил её, семья сразу вызвала скорую помощь. Малышка долго лечилась в больнице, но смогла дать показания. Суд, однако, пожалел молодого преступника и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Педофил вышел на свободу через 12 лет за хорошее поведение.
Тихая жизнь педофила
После освобождения он два года вел тихую жизнь. Устроился на работу, женился. Но вскоре его темные желания вернулись. В 2006 году маньяк подошел к шестилетней девочке на площадке и подкупил её обещанием показать зверюшку. Наумов завел малышку в гаражи и надругался. После этого он купил ей шоколадку и оплатил проезд на автобусе до дома. Полиция не смогла выйти на его след.
Пропала из песочницы
В марте 2007 года Наумов совершил еще одно ужасное преступление. Пятилетняя Полина пропала из песочницы во дворе. Родители не сразу забили тревогу, думая, что девочка у знакомых. Милиция опрашивала всех подозреваемых, включая Наумова. Его жена создала алиби, утверждая, что он был дома в день исчезновения. Тело ребенка нашли через десять дней. Эксперты установили, что девочка была изнасилована и задушена. Правоохранители провели кропотливую работу по сравнению образцов крови и семенной жидкости с образцами Наумова. Через год совпадения подтвердили его вину. На допросе он признался не только в убийстве Полины, но и в преступлении 2006 года.
Суд над маньяком
Суд приговорил Владимира Наумова к пожизненному заключению за убийства и изнасилования детей. Его история — это трагедия, которая напомнила о том, насколько важно защищать самых уязвимых членов общества.