Полиция проверяет данные об избиении актрисы Кристины Кулишенко в Петербурге

Полиция проверяет обстоятельства избиения актрисы Кристины Кулишенко в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.



По словам собеседника агентства, накануне в полицию поступила телефонограмма из больницы, куда обратилась Кулишенко. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Как передает телеканал «78», инцидент произошел в баре на улице Римского-Корсакова, куда актриса пришла с двумя спутниками. Один из мужчин, по данным СМИ, выпил лишнего, после чего возник конфликт с другими посетителями. Когда участники вышли на улицу, пострадавшая, как утверждается, получила несколько ударов.

Кристина Кулишенко — петербургская актриса кино и сериалов. Среди ее работ — «Онегин», «Морские дьяволы», «Первый отдел», «Проект «Анна Николаевна» и другие.

