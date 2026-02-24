Полиция проверяет данные об избиении актрисы Кристины Кулишенко в Петербурге

24 февраля 2026, 13:38

РИА Новости: в Петербурге начали проверку по факту избиения актрисы Кулишенко

Фото: istockphoto/blinow61

Полиция проверяет обстоятельства избиения актрисы Кристины Кулишенко в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.