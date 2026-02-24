Экс-обозреватель светской хроники из Петербурга заразилась лихорадкой денге на Бали
Бывшая обозревательница светской хроники из Санкт‑Петербурга, 45-летняя россиянка Наталья Дормидошина, в последнее время жившая на Бали, находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
По данным SHOT, она заразилась лихорадкой денге, и ее госпитализировали в международный госпиталь. Как утверждает источник, у Дормидошиной развилась выраженная тромбоцитопения — при норме 150 000-400 000 тромбоцитов на один микролитр её показатель составляет около 14 000 на один микролитр.
В публикации говорится, что ей требуется срочное переливание крови. Наталья — супруга 81‑летнего Юрия Дормидошина, которого в светских кругах называют «самым модным дедом Санкт‑Петербурга».
По информации СМИ, супруги вместе работали в жанре светской хроники, а сама Наталья также участвовала в реалити‑шоу «Туристы», где оценивала поездки с позиции сноба.
