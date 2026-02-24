Экс-обозреватель светской хроники из Петербурга заразилась лихорадкой денге на Бали

24 февраля 2026, 12:43

Shot: Россиянку Дормидошину госпитализировали с лихорадкой денге на Бали

Фото: istockphoto/EoNaYa

Бывшая обозревательница светской хроники из Санкт‑Петербурга, 45-летняя россиянка Наталья Дормидошина, в последнее время жившая на Бали, находится в тяжёлом состоянии в реанимации.