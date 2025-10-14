Насиловал, убивал младенцев и едва не склонил дочь к инцесту: как сын героя Советского Союза держал в страхе Москву и Подмосковье

В период СССР было много ужасных маньяков и насильников, среди которых выделяется Анатолий Бирюков. Этот психопат на протяжении нескольких месяцев похищал, насиловал и убивал младенцев. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Пропажа новорожденной девочки
16 сентября 1977 года вечером в одно из столичных отделений милиции поступил сигнал о пропаже ребенка. Молодая мама оставила свою спящую дочь в коляске перед молочной кухней на улице Маршала Бирюзова. Вернувшись через несколько минут, она обнаружила, что коляска исчезла. Вскоре после этого в милицию поступил звонок от жителей близлежащего дома, которые нашли ребенка с распоротым животиком в подъезде. К сожалению, малыш не дожил до приезда скорой помощи.
Следователи заподозрили мать, но вскоре отмели ее причастность. Врачи подтвердили, что девочка была ухоженной и хорошо откормленной. Уголовное дело возбудили, правоохранители начали активные поиски.
Появление нового преступления
19 сентября 1977 года произошло новое похищение — ребенок был украден из коляски возле «Детского мира» . Позже его тело нашли в мусорном контейнере с признаками насилия. Это событие привлекло внимание министра внутренних дел СССР Николая Щелокова, и расследование стало приоритетным.
Ужасные находки на свалке
17 октября 1977 года на свалке у подмосковного поселка Мамыри обнаружили тело 3-месячной девочки, пропавшей ранее. Судмедэксперты установили, что у ребенка были множественные повреждения внутренних органов и ссадины по всему телу, что указывало на насильственные действия.
Новые жертвы маньяка
В том же месяце был похищен 6-месячный мальчик, которого злоумышленник вырвал прямо из рук бабушки. Тело малыша вскоре нашли обезображенным в подвале дома. Спустя неделю в Чехове похитили еще двух младенцев.
Сын героя Советского Союза
21 октября 1977 года в Чехове произошел еще один случай похищения ребенка. Женщина оставила коляску без присмотра возле продуктового магазина, и маньяк попытался украсть малыша. Однако, когда ребенок начал громко кричать, мать выбежала из магазина и погналась за похитителем. Прохожие также попытались остановить его, но он бросил ребенка и скрылся в лесополосе. Правоохранительные органы начали активные поиски, у них уже было много свидетелей, которые подробно описали похитителя. На фотороботе, который распространяли по Москве и Подмосковью, был изображен мужчина около 40 лет с залысиной и заметным шрамом на лице, многие узнали в нем 38-летнего Анатолия Бирюкова — сына военачальника Советской Армии и героя Советского Союза.
Первое преступление
Свое первое преступление Анатолий Бирюков совершил в 1971 году. Он поджидал женщину, пока та оставит коляску на улице, и украл ее. Однако мать вернулась вовремя и начала кричать, что привлекло внимание прохожих. Бирюкова задержали, но на допросе он заявил, что хотел лишь «проучить» женщину. В результате правоохранительные органы ограничились штрафом.
Борьба с собою
В течение целого года Бирюков пытался бороться с собой, чтобы не совершать новые преступления. В один из моментов он даже задумал склонить собственную дочь к инцесту, но испугался разоблачения.
Повторное преступление
В 1972 году Бирюков вновь украл коляску, но в этот раз ему не удалось надругаться над малышом. В результате его приговорили к трехлетнему сроку за кражу коляски, так как следователи не смогли доказать его истинные намерения.
Путь к убийствам
После выхода на свободу, через несколько лет Бирюков начал убивать. Во время своего первого убийства он не успел изнасиловать новорожденную девочку — положив её на подоконник в подъезде и распеленав, он испугался, услышав голос этажом выше. В панике он распорол ножом живот ребенка и скрылся с места преступления.
Серия преступлений
С течением времени Бирюков продолжал похищать младенцев, насиловать и убивать их. Понимая, что его ищут, он испытывал постоянное напряжение. Однажды он даже услышал, как полицейский допрашивал мужчину с ребенком на руках.
Арест и экспертиза
24 октября 1977 года Бирюкова наконец поймали. После десятка медицинских экспертиз специалисты пришли к выводу, что он психически здоров, но страдает от извращенной тяги к младенцам, известной как непиофилия. Спустя год, в 1978-м, Бирюкова приговорили к смертной казни. 24 февраля педофил был расстрелян в Москве.