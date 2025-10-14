Насиловал, убивал младенцев и едва не склонил дочь к инцесту: как сын героя Советского Союза держал в страхе Москву и Подмосковье

14 октября 2025, 16:37

Фото: iStock/igorbondarenko

В период СССР было много ужасных маньяков и насильников, среди которых выделяется Анатолий Бирюков. Этот психопат на протяжении нескольких месяцев похищал, насиловал и убивал младенцев. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Пропажа новорожденной девочки Появление нового преступления Ужасные находки на свалке Новые жертвы маньяка Сын героя Советского Союза Первое преступление Борьба с собою Повторное преступление Путь к убийствам Серия преступлений Арест и экспертиза

Пропажа новорожденной девочки

Фото: iStock/Valdis Putnins



Появление нового преступления

Ужасные находки на свалке

Фото: iStock/Collab Media



Новые жертвы маньяка

Сын героя Советского Союза

Первое преступление

Фото: iStock/Alex Kochev



Борьба с собою

Повторное преступление

Путь к убийствам

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH



Серия преступлений

Арест и экспертиза