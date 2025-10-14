На Урале двух человек осудили за незаконный оборот золота на 414 млн рублей

14 октября 2025, 15:12

Суд в Магнитогорске вынес приговор по делу о нелегальной добыче золота

Фото: Istock/bodnarchuk

В Магнитогорске Правобережный районный суд приговорил двух жителей Челябинской области к четырём годам колонии. Суд назначил им штраф в размере 500 тысяч рублей за организацию незаконной добычи золота в нескольких регионах России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области