На Урале двух человек осудили за незаконный оборот золота на 414 млн рублей
В Магнитогорске Правобережный районный суд приговорил двух жителей Челябинской области к четырём годам колонии. Суд назначил им штраф в размере 500 тысяч рублей за организацию незаконной добычи золота в нескольких регионах России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области
Правоохранительные органы задержали фигурантов в 2024 году. При задержании у них изъяли золотые самородки и кустарные слитки общим весом более 42 килограммов. Оценочная стоимость изъятого составила около 414 миллионов рублей.
Помимо этого, оперативники обнаружили оборудование для добычи драгоценного металла, которое обвиняемые продавали в Екатеринбурге. Суд признал виновными двух мужчин 1973 и 1988 годов рождения. Изъятое золото суд обратил в доход государства.
