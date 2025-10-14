Достижения.рф

Руководителя нижегородского отделения ОНФ задержали по делу о мошенничестве

Силовики задержали координатора ОНФ в Нижнем Новгороде Андрея Жильцова
Андрей Жильцов (Фото: Общественная палата Нижегородской области)

Сотрудники силовых структур задержали руководителя нижегородского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) Андрея Жильцова. Правоохранители подозревают его в мошенничестве в особо крупном размере. ​Подробности сообщает Telegram-канал Baza.



Силовики провели обыск в доме 42-летнего Жильцова и изъяли документы. Оперативные мероприятия прошли в офисах Нижегородского отделения ОНФ и в организации «Нижегородская служба добровольцев», которую он возглавляет.

По факту случившегося следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Андрей Жильцов возглавил нижегородское отделение ОНФ в 2024 году. До этого он руководил ресурсным отделом Дома народного единства и фондом «Защитники Отечества».

Ольга Щелокова

