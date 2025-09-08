Достижения.рф

Насиловали палкой, топили и снимали на видео: жуткие подробности расправы 30-летних подруг над 16-летней из-за ревности

Фото: iStock/dragana991

Казахстан потрясла новость о жестоком преступлении против 16-летней девушки в Алматинской области. История, озвученная матерью пострадавшей в интервью для «Sputnik Казахстан», вызвала шок и возмущение в обществе. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».



Странные сообщения

Девушка Алия (имя изменено) жила в селе Шелек Енбекшиказахского района с любимыми бабушкой и дедушкой, а после школы планировала переехать к маме. Но всё изменилось 15 августа, когда в соцсетях ей написал незнакомый парень. Алия никак не отреагировала на его сообщение. Через некоторое время в мессенджере появилось письмо от взрослой 30-летней женщины с обвинениями в попытках отбить ее парня и угрозами. Мама Алии позже рассказала, что дочка тут же заблокировала странного парня и показала собеседнице всю переписку, доказывая, что ни в чём не виновата.

Фото: iStock/chameleonseye

Жестокие мучения

На следующий день женщина подошла к дому девушки вместе с 29-летней подругой. Обманом они уговорили несовершеннолетнюю сесть в автомобиль и вывезли за пределы села. По словам матери пострадавшей, преступницы подвергли девушку жестоким мучениям. Они избивали её, оскорбляли и обжигали сигаретами. Процесс они записывали на видеокамеру. Затем насильницы отвезли жертву из Шелека в район Масака, к реке примерно в 15 минутах езды от села. Там преступницы заставили девушку полностью раздеться, продолжили её избивать и насильно погружали в холодную воду. Во время своих злодеяний преступницы сделали остановку в местном магазине, где купили щётку.

«Они собирались изнасиловать мою дочь этой щеткой. После того, как ее вытащили из воды в состоянии шока, они принудили ее к сексу с помощью толстой палки. Эти женщины все записывали на видеокамеру и делали это с полученным удовольствием. Я сама видела видеозаписи. Мое сердце остановилось, я чуть не потеряла сознание. Я и представить не могла, что люди могут так жестоко поступать. Эти две женщины, каждая по-своему совершая ужасные действия, радовались и получали удовольствие», — поделилась мама.

Фото: iStock/Adam Bartosik

Самые ужасные подробности

Мать пострадавшей поделилась самыми ужасными подробностями произошедшего. Когда преступницы начали насильственные действия с использованием палки, крики девушки были настолько громкими, что одна из злоумышленниц приказала своей соучастнице заткнуть ей рот. Девушке зажали рот бюстгальтером и пытались задушить, а затем снова бросили в воду. Преступница продолжала издеваться над жертвой. В конце она поцеловала девушку в лицо, насмешливо произнеся: «Какая ты красивая!».

Угрозы преступниц

После преступления одна из злоумышленниц отвезла 16-летнюю Алию на окраину села, забрала её телефон и угрожала опубликовать видео издевательств, если она обратится за помощью. Преступницы пытались заставить её выплатить кредит в 3 миллиона тенге (400 000 рублей). Алия позвонила маме с телефона бабушки, сообщила лишь о побоях и умоляла не реагировать на угрозы. Позже с матерью связались неизвестные и потребовали, чтобы Алия прекратила общение с парнем. Мать, зная только о побоях, ответила, что если взрослые женщины решили разобраться с её дочерью, то теперь им придётся иметь дело с ней.

Фото: iStock/Fedorovekb

Возбуждено уголовное дело

На следующее утро мать Алии отправилась в районный отдел полиции, чтобы подать заявление, но столкнулась с трудностями. С девяти утра до трех ночи семья металась между различными инстанциями, так как дежурный постоянно перенаправлял их, предлагая пройти экспертизу в больнице. Лишь благодаря помощи знакомого им удалось составить заявление. Обе подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания, ведется следствие.
Дарья Осипова

