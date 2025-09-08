Российский дальнобойщик таинственно исчез после аварии, бросив грузовик

08 сентября 2025, 15:45

Дальнобойщик из Чебоксар пропал после ДТП в Челябинской области

Фото: Istock/geyzer

Водитель грузовика из Чебоксар Евгений Кудряшов пропал после ДТП под Челябинском три недели назад. Подробности таинственного исчезновения сообщает РЕН ТВ.





18 августа фура мужчины съехала в кювет из-за ливня и плохой дороги. Очевидцы прибыли на место через десять минут, но водителя уже не обнаружили. Семья заявляет, что все личные вещи мужчины остались в кабине.

«И телефон, и документы, и деньги, и карточки, — всё было в машине. Мне изначально сотрудники ГИБДД сказали, что там было полотенце в крови. А когда я приехала, начала кабину осматривать, полотенца нет, и никто не знает, куда делось это полотенце», — рассказала жена пропавшего Кудряшова.