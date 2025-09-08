В Москве мигрантка избила женщину и надругалась над ней с помощью бутылки
В Москве мигрантка со своей знакомой избила и надругалась над 21-летней девушкой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Происшествие случилось в прошлые выходные. Гражданка Кыргызстана познакомилась с продавщицей винного магазина, расположенного во дворе ее дома. Женщины решили совместно выпить, и в процессе беседы женщина пожаловалась мигрантке на развод с мужем.
В этом продавщица обвинила свою молодую соседку. Новая знакомая предложила отомстить девушке, и фигурантки обманом заманили ее в квартиру. Уже там они жестоко избили ее, а потом под угрозой ножа надругались с помощью бутылки шампанского. В этот момент женщины требовали от пострадавшей извинений. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
Читайте также: