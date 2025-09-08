Достижения.рф

В Челябинске погибла 13-летняя школьница

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Челябинске 13-летняя девочка упала из окна многоквартирного дома. Об этом сообщает URA.RU.



Трагедия произошла утром в понедельник, 8 сентября. Согласно информации источника, несовершеннолетняя скончалась в машине скорой помощи.

По факту случившегося будет проведена проверка. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее стало известно, что 15-летнюю школьницу убил знакомый в апарт-отеле в Санкт-Петербурге. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0