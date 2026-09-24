Не было денег на наряды к выпускному — и они пошли на преступление: ради небольшой суммы ученики убили молодую девушку битой. Что известно?
Их было трое: девушка и два её одноклассника. Суд назначил каждому пожизненное заключение. В 2023 году Моника Осиньска вышла по УДО. Она провела в тюрьме 27 лет — там остались её молодость и красота. Теперь Осиньска учится жить на свободе, однако многие поляки считают, что столь жестокая преступница не заслуживала освобождения. Как выпускница 1996 года оказалась за решёткой расскажем в материале «Радио 1».
Ограбление ради выпускногоМоника Осиньска, Марчин Муравский и Роберт Голимбиевский учились на последнем курсе Варшавской экономической школы — учреждения, близкого по профилю к российскому торгово-экономическому техникуму. Все трое родились в 1977 году и выросли в небогатых рабочих семьях. Монику считали одной из лучших учениц. Сообразительная, привлекательная и уверенная в себе, она легко сходилась с однокурсниками и пользовалась их уважением. Следствие пришло к выводу, что именно Осиньска имела непререкаемый авторитет в сложившейся преступной группе. На момент преступления ей уже исполнилось 18 лет. Девятнадцатилетие она встретила почти сразу после ареста.
Марчин отличался активностью, но во всём подчинялся школьной подруге. Возможно, он тайно любил Монику, хотя та встречалась с другим молодым человеком. Позднее её парень, не причастный к преступлению, уверял суд: девушка не могла никого обидеть и даже не переносила вида крови. Роберт, напротив, держался тихо и легко поддавался чужому влиянию. К тому времени он уже получил условный срок. Не исключено, что причиной стала его внушаемость: юноша без труда мог оказаться в дурной компании. Кроме того, он успел стать отцом.
Муравский три года работал распространителем в небольшой фирме, выпускавшей журналы с кроссвордами. Он хорошо знал офис: тот находился в квартире на девятом этаже жилого дома. Марчин понимал, сколько сотрудников работает в компании и в какие дни там скапливается крупная выручка. Однажды он предложил друзьям ограбить работодателя. Деньги требовались всем троим на выпускной бал. Родители не могли купить детям праздничные платья и костюмы.
Встретились в буфете19 января 1996 года трое приятелей встретились после занятий в буфете. Они выпили пива «для храбрости», вызвали такси и поехали к офису издательской фирмы. Стояла пятница, рабочий день подходил к концу. В офисе оставалась часть дневной выручки: отвозить деньги в банк уже не успевали. Директор и немногочисленные сотрудники — в основном его родственники — собирались разойтись по домам раньше обычного.
В помещении должна была остаться 22-летняя секретарша Йоланта Бжозовска. Она тоже состояла в родстве с владельцем фирмы: её жених приходился братом супруге директора. Через два месяца пара планировала свадьбу. Позднее молодые люди, следуя советам адвокатов, говорили, что хотели лишь незаметно забрать деньги и не собирались никого убивать. Однако обстоятельства преступления указывали на другое.
Посторонним не открывали дверь после окончания работы. Йоланта впустила компанию только потому, что Марчин Муравский позвонил по домофону. Он сказал, что привёл свою знакомую Монику на собеседование. Секретарша знала Марчина в лицо, поэтому могла опознать нападавших. Суд счёл, что приятели не намеревались оставлять единственного свидетеля в живых. По мнению суда, они пришли в офис не только ради кражи, но и ради убийства.
Юноши заранее взяли с собой оружие: нож, бейсбольную биту и найденную на улице ножку от стула. Этот набор говорил о подготовке, хотя обвиняемые продолжали называть нападение спонтанным.
На строгость приговора повлиял и характер травм Йоланты. Патологоанатом зафиксировал десятки ранений и повреждений. Оба парня признались, что наносили удары по очереди. Моника утверждала, что не трогала секретаршу и только искала деньги. После убийства троица забрала из офиса 400 злотых, два мобильных телефона, пейджер и видеомагнитофон. С тела Йоланты они сняли серьги — подарок жениха на помолвку. Затем приятели отправились в пиццерию, чтобы отметить «успех».
Расследование и судЭто страшное и во многом бессмысленное преступление потрясло всю Польшу. Молодую женщину жестоко убили ради крайне скромной добычи. Для сравнения: минимальная зарплата в стране тогда составляла 550 злотых. Подержанная техника, не считая мобильных телефонов, почти не имела ценности. Сначала следователи заподозрили владельца фирмы. Незадолго до прихода троицы он ушёл из офиса, и полиция даже взяла его под арест. Следствие проверяло версию личного конфликта: предприниматель мог убить секретаршу, а технику унести, чтобы направить расследование по ложному следу и создать видимость ограбления.
Троих студентов задержали лишь через месяц. Они оставили себе похищенные мобильные телефоны и продолжали ими пользоваться. Благодаря этим устройствам полиция вышла на подозреваемых. К моменту задержания от добычи ничего не осталось: приятели всё потратили. На платья и костюмы для выпускного вечера денег так и не хватило. Следствие установило, что Марчин выступил инициатором нападения и активно участвовал в нём. Роберт, которого считали тихим и замкнутым, первым ударил Йоланту бейсбольной битой. Во время оглашения приговора судья подчеркнул особую жестокость преступления. Он отметил, что все трое действовали на равных и должны получить одинаковое наказание. Суд не стал отдельно определять степень участия каждого. 20 марта 1998 года варшавский суд приговорил Монику, Марчина и Роберта к пожизненному лишению свободы.
Судьба преступниковО том, как Моника Осиньска отбывала наказание, почти ничего не известно. Она стала первой женщиной в Польше, получившей пожизненный срок, но позднее таких приговоров вынесли ещё немало. Возможно, когда-нибудь Осиньска расскажет об этом в мемуарах. В 2021 году она впервые попросила об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал. Новое ходатайство женщина смогла подать через два года. В марте 2023 года Осиньска вышла на свободу. До конца жизни она останется под надзором правоохранительных органов. В тюрьме она провела ровно 27 лет — больше, чем прожила до ареста.
Никто не знает, как Осиньска выглядит сейчас. Вероятно, ей сменили имя. СМИ сообщали, что женщине помогут вернуться к обычной жизни и устроиться на работу. Её сообщники, Марчин Муравски и Роберт Голимбиевски, всё ещё находятся в заключении. Неизвестно, обращались ли они с просьбами об УДО. Если такие ходатайства подавали, причины отказа власти не раскрывали. Освобождение Осиньской — той самой «кровавой выпускницы» — вызвало в польском обществе резкое возмущение.