24 сентября 2026, 03:46

Фото: iStock/nixki

Их было трое: девушка и два её одноклассника. Суд назначил каждому пожизненное заключение. В 2023 году Моника Осиньска вышла по УДО. Она провела в тюрьме 27 лет — там остались её молодость и красота. Теперь Осиньска учится жить на свободе, однако многие поляки считают, что столь жестокая преступница не заслуживала освобождения. Как выпускница 1996 года оказалась за решёткой расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Ограбление ради выпускного Встретились в буфете Расследование и суд Судьба преступников

Ограбление ради выпускного

Фото: iStock/FactoryTh

Встретились в буфете

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

Расследование и суд

Фото: iStock/konstantin71

Судьба преступников