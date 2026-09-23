30 россиян срочно покидают гору Манаслу в Непале из-за снегопада и угрозы лавин
30 россиян срочно покидают гору Манаслу в Непале из-за сильного снегопада и угрозы лавин. Как сообщает Telegram-канал SHOT, среди них есть организованная группа из 17 человек, в которую входят известные российские альпинисты.
Путешественники уже ушли из высотных лагерей и начали спуск. После мощного снегопада все страховочные верёвки выше третьего лагеря ушли под снег.
На пути к четвёртому стану сугробы поднялись выше пояса — даже опытные шерпы не смогли пройти дальше. Риск схода лавин вырос слишком сильно. С завтрашнего дня циклон из Бенгальского залива может принести ещё два-три метра снега. Именно поэтому экспедицию решили свернуть.
Отметим, что с начала сезона на Манаслу погибли четыре человека: двоих накрыла лавина, ещё один альпинист умер во время спуска, а шерп задохнулся в палатке от выхлопных газов генератора. Всего на горе зарегистрировали 39 россиян. Этой осенью разрешения на восхождение получили рекордные 493 иностранца.
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