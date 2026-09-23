30 россиян срочно покидают гору Манаслу в Непале из-за снегопада и угрозы лавин

23 сентября 2026, 15:41

Фото: Istock/Svetlana Krayushkina

30 россиян срочно покидают гору Манаслу в Непале из-за сильного снегопада и угрозы лавин. Как сообщает Telegram-канал SHOT, среди них есть организованная группа из 17 человек, в которую входят известные российские альпинисты.