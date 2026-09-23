В Москве преподаватель брейк-данса изнасиловал пять мальчиков и снял с ними порно
41-летний москвич получил пожизненный срок за насилие над детьми и съёмку порнографии. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Мужчина преподавал английский язык, хореографию и брейк-данс. Часть потерпевших ходила к нему на занятия. С 2014 по 2025 год он пользовался доверием детей и подростков.
Следствие установило, что педагог совершал сексуальное насилие над детьми, развратные действия и снимал порнографические материалы. Жертвами фигуранта стали пять мальчиков. Суд признал его виновным по всем эпизодам. В столичном СК сообщили, что насильник будет отбывать пожизненный срок в колонии особого режима.
Ранее сообщалось об инциденте в Тюменской области. Там мужчина больше полугода насиловал 12-летнюю девочку и заразил её ВИЧ.
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