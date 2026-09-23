Годовалый ребёнок из Георгиевска попал в реанимацию после отравления наркотиками
Годовалый ребёнок из Георгиевска попал в реанимацию после отравления наркотиками. Подробности приводит антинаркотическая комиссия Ставропольского края.
По информации ведомства, малыш поступил в реанимационное отделение больницы с признаками токсического отравления. По предварительным сведениям, малолетний нашёл свёрток из фольги с наркотическим веществом и раскусил его.
Мать ребёнка заявила, что опасный пакетик оставил на тумбе его 43-летний отец. Мужчина ранее имел судимость. Сейчас специалисты проводят процессуальную проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
До этого сообщалось об инциденте на Урале. Там двухлетний мальчик проглотил нательный крестик и попал в больницу.
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