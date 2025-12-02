Не доехала до школы: тело 14-летней девочки нашли на дороге в Свердловской области. Подробности трагедии
Школьница вышла утром из дома, но до школы так и не доехала. Её тело обнаружили на дороге. О трагедии, оборвавшей жизнь 14-летней жительницы Свердловской области, читайте в материале «Радио 1».
Утренняя дорога, которая стала последней
Рано утром 1 декабря в поселке Новоуткинск Свердловской области произошла трагедия, потрясшая весь регион. На улице Карла Маркса 40-летний водитель Ford Fusion, следуя в сторону центра, сбил 14-летнюю школьницу. Ученица восьмого класса местной школы переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и направлялась к остановке, откуда обычно уезжала на автобусе.
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, за мгновения до удара мужчина отвлекся от дороги, повернувшись к пассажиру на переднем сиденье. Именно этих нескольких секунд невнимательности оказалось достаточно, чтобы автомобиль на скорости врезался в ребёнка.
Фатальные последствия
Сила удара была столь значительной, что девочку отбросило на несколько метров. Прибывшие медики скорой помощи ничего не смогли сделать — у школьницы диагностировали травмы головы и внутренних органов, несовместимые с жизнью.
По данным «КП-Екатеринбург», девочка переходила дорогу строго по правилам: по «зебре», в зоне прямой видимости, без телефона или наушников. Она полностью соблюдала ПДД.
Реакция водителя и первые результаты проверки
Водитель не пытался скрыться. Напротив, находясь в шоковом состоянии, он бросился к пострадавшей и отчаянно пытался оказать ей помощь. Однако помочь уже было невозможно.
Экспресс-тест на алкоголь, проведенный на месте ДТП, подтвердил, что мужчина был трезв. Тем не менее, сотрудники ГИБДД собрали биологические образцы для химико-токсикологической экспертизы, чтобы исключить влияние иных веществ.
Следователи изъяли записи с регистраторов автомобилей, проезжавших рядом, а также видеоматериалы с камер наблюдения ближайших магазинов. Назначены все необходимые судебные экспертизы.
Уголовное дело и возможное наказание
Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Водителю может грозить до пяти лет лишения свободы.
Опасное место, о котором давно говорили местные
Жители Новоуткинска утверждают, что этот переход уже несколько лет считается проблемным. Здесь недостаточно уличного освещения, нет искусственных неровностей, а машины часто проезжают участок на высокой скорости. Местные неоднократно обращали внимание на необходимость дополнительного регулирования движения, однако ситуация так и не была исправлена.
Трагедия 1 декабря снова подняла вопрос о безопасности дороги — и о том, насколько дорого может обойтись даже краткое отвлечение за рулём.