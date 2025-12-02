02 декабря 2025, 14:32

Фото: iStock/aradaphotography

Школьница вышла утром из дома, но до школы так и не доехала. Её тело обнаружили на дороге. О трагедии, оборвавшей жизнь 14-летней жительницы Свердловской области, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Утренняя дорога, которая стала последней Фатальные последствия Реакция водителя и первые результаты проверки Уголовное дело и возможное наказание Опасное место, о котором давно говорили местные

Утренняя дорога, которая стала последней

Фото: iStock/eugenesergeev

Фатальные последствия

Реакция водителя и первые результаты проверки

Фото: iStock/z1b

Уголовное дело и возможное наказание

Фото: iStock/Vital Hil

Опасное место, о котором давно говорили местные