«Орали от боли»: в подмосковном рехабе подростков пытали, насиловали и кормили собачьим кормом. Кем оказались изверги и куда смотрели родители? Подробности
В Подмосковье силовики накрыли реабилитационный центр, в котором содержались подростки, страдающие от зависимостей. Им руководила Анна Хоботова, называвшая себя детским психологом и правозащитницей. Однако вместо обещанной родителям помощи, их детей пытали, избивали и кормили собачим кормом. Об ужасах из Дедовска читайте в материале «Радио 1».
Полуживые дети и подросток в коме
Страшные события разворачивались в подпольном рехабе, расположенном в Истринском районе Московской области. Последние несколько месяцев там удерживали 24 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет. Их родителям обещали избавить детей от алко- и наркозависимостей и игромании, но на деле к ним применяли физическое насилие.
После очередного избиения один из подопечных центра оказался в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Парень с множественными ушибами сейчас находится в коме. После поступления ребёнка в больницу врачи сразу же сообщили о насильственном характере его ранений в полицию, после чего правоохранителям удалось выйти на след истязателей.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, администратора рехаба – 29-летнего Виталия Балабрикова – и его 18-летнюю помощницу Милану, непосредственно участвующую в издевательствах, задержали. Остальных сотрудников, включая сбежавшую Анну Хоботову, объявили в розыск.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям – об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании и незаконном лишении свободы.
Состояние впавшего в кому Ромы
16-летний юноша в настоящее время находится в критическом состоянии, а шанс выйти из комы, по словам медиков, минимален. Как сообщал Telegram-канал SHOT, у Ромы отказали почки.
На теле ребёнка обнаружили множественные гематомы и кровоподтёки.
Также известно, что мальчик душевно больной, поэтому он не до конца понимал, что хотят от него сотрудники центра, требующие вести так называемый «дневник чувств», куда нужно было писать тысячи однотипных фраз. Предварительно, это и стало причиной, по которой в течение пяти дней его не кормили и систематически избивали до полусмерти.
Что ещё творилось в рехабе?
Напомним, что школьников в центре лечили от серьёзных зависимостей. Детям, которым сложнее всего удавалось справиться, усугубляли положение усиленными пытками. Также появились сведения, что, помимо избиений, подростков морили голодом, а если и кормили, то собачьим кормом, не давали ходить в туалет, связывали на несколько часов и подвергали сексуальному насилию.
Также дети рассказали, что сотрудники центра прямо на рабочем месте сами принимали наркотики и употребляли алкоголь.
Кроме того, работники заставляли детей улыбаться на камеру, после чего отправляли «счастливые» фото их родителям. Строго контролировались и все телефонные разговоры. Звонить можно было только пять минут и исключительно по громкой связи, чтобы ужасы центра не вышли за его пределы.
Комната пыток и судимость админа
Во время обысков следователи обнаружили в здании реабилитационного центра комнату детских пыток. Там держали подопечных, которые не подчинялись сотрудникам и нарушали «правила».
Когда администратора Балабрикова задержали, выяснилось, что он ранее был дважды судим по статье Уголовного кодекса за хранение и распространение наркотиков. Мужчина также страдает приступами агрессии, а свою репутацию мучителя приобрёл ещё в подобном центре в Свердловской области, откуда его перевели в Подмосковье, чтобы скрыть издевательства над пациентами.
Склонение девочек к сексу и насилие за неповиновение
В беседе с Telegram-каналом SHOT 13-летний Александр (имя изменено) раскрыл новые подробности происходящего в рехабе. По его словам, в центре у мальчиков и девочек был общий душ без дверей, но мылись все по очереди и в разное время. Если же вдруг кто-то из парней заходил в момент, когда там находились девушки, первых заставляли приседать 500 раз.
Но однажды умственно отсталый мальчик, отказавшись выполнять «задание», подвергся жестокому избиению, после которого его обмотали скотчем и засунули носок в рот. Ребёнок, как рассказал Александр, «орал от боли», а все остальные дети цепенели от ужаса.
Также мальчик утверждает, что администратор Балабриков регулярно домогался девочек. А бывшая сотрудница Мария рассказала, что её 34-летний коллега Артур непосредственно вступал в интимную связь с подопечными.
Первые судебные решения
В прокуратуре Московской области сообщили, что вышеупомянутой сотруднице Милане, участвовавшей в истязании подростков, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. По предварительным данным, она насильно удерживала и избивала подопечных в период с августа по ноябрь этого года.
Попытка открыть второй рехаб в Подмосковье
Корреспонденты портала msk1_news выяснили, что Хоботова собиралась открыть ещё один подобный реабилитационный центр в подмосковной деревне Павловское в том же Истринском районе.
«Дом с виду выглядит приличнее, чем тот, что в Дедовске. Окна тоже за решёткой и чем-то заклеены, свет внутри не горел. Сам дом сейчас как рехаб не используется, внутри идёт ремонт, а на участке мы встретили рабочих, которые сказали, что трудятся на объекте уже две недели», – передают журналисты, побывавшие на месте.
Выяснилось, что дом центру сдавал хозяин, которого соседи назвали «мутным типом».