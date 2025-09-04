«Не оставляйте меня одну!»: история любви и гибели на Эвересте. Как супруги Арсентьевы отдали жизнь за рекорд
На протяжении девяти лет альпинистские группы, поднимающиеся на Эверест, проходили мимо тела женщины, прозванной «Спящей красавицей», однако все знали её имя и обстоятельства гибели. Речь шла об американке Фрэнсис Арсентьев, трагедия которой стала одной из самых страшных в истории восхождений на высочайшую вершину мира. Подробнее о случившемся расскажет «Радио 1».
Первая американка без кислорода на ЭверестеФрэнсис Дистефано к 33 годам пережила развод, воспитывала сына и работала риелтором. Увлечение альпинизмом стало её спасением от разочарований. В 1991 году именно горы привели её в альпинистский клуб «Высотник», где она познакомилась с российским экстремалом Сергеем Арсентьевым.
Любовь к горам и друг к другу объединила пару. Они поженились и вместе начали совершать восхождения, и вскоре у Фрэнсис появилась амбициозная цель — стать первой американкой, покорившей Эверест без кислородных баллонов. Кроме того, если бы план удался, Фрэнсис стала бы одной из первых женщин в мире, поднявшейся на вершину без дополнительного кислорода.
Они прекрасно понимали, насколько рискован замысел. Фрэнсис даже обсудила это с сыном, который поддержал идею. Однако вскоре Пол Дистефано попытался остановить мать. Ему приснился сон: на Эвересте беда случится и с ней, и с Сергеем. Фрэнсис убедила Пола, что не будет подвергать себя лишним опасностям.
Опасный вызов «зоны смерти»В мае 1998 года супруги Арсентьевы начали штурм высочайшей вершины мира. 19 мая они дошли до лагеря на высоте 8200 метров. 20 мая Арсентьевы вышли на маршрут, но вскоре у них вышли из строя фонари. Сергей решил, что это слишком рискованно, и пара вернулась в лагерь. На следующий день Фрэнсис почувствовала себя плохо.
Несмотря на предупреждения других альпинистов о смертельной опасности длительного пребывания выше 8000 метров, пара решила продолжить попытку. Те, кто видел их в тот день, отмечали: Фрэнсис шла с большим трудом, но отказывалась поворачивать назад. 22 мая супруги всё же достигли вершины Эвереста. Фрэнсис Арсентьев стала первой американкой, поднявшейся на гору без кислорода. Но победа оказалась роковой: на спуск сил у них уже не осталось. Им пришлось провести «холодную ночёвку» прямо на склоне. К утру их состояние стало критическим.
Потеря на склонах ЭверестаСергей Арсентьев сумел добраться до лагеря на высоте 8200 метров и стал ждать жену. Вскоре к Фрэнсис подошла группа альпинистов из Узбекистана. Американка находилась в критическом состоянии, едва могла двигаться и повторяла лишь одно слово: «Помогите».
Из пяти человек двое остались рядом с ней, остальные продолжили восхождение. Спасатели пытались привести женщину в чувство, давали ей кислород, но сил у неё почти не оставалось. После возвращения товарищей они предприняли попытку спустить Фрэнсис вниз. Им удалось спустить её на 100 метров вниз, но дальше продолжать они не смогли.
Группа добралась до лагеря и сообщила Сергею, что его жена ещё жива, но в крайне тяжёлом состоянии. Он сразу отправился к ней с кислородными баллонами. Его тело нашли позже — он погиб, пытаясь спасти жену.
Последние слова Фрэнсис Арсентьев24 мая к американке подошли Ян Вудолл и Кэти О’Дауд. Фрэнсис находилась в полубессознательном состоянии и повторяла: «Не оставляйте меня одну! Я американка!». Она уже почти не осознавала, что происходит вокруг. Для Кэти встреча с обречённой коллегой стала точкой, после которой она отказалась продолжать восхождение. Состояние Фрэнсис стремительно ухудшалось. Спасти альпинистку не удалось.
Фрэнсис Арсентьев умерла на склоне Эвереста, а её тело стало страшным напоминанием о цене, которую приходится платить за мечту.