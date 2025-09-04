В Москве суд арестовал мужчину, зарезавшего бывшую жену
Савеловский районный суд отправил под арест на два месяца жителя Москвы, который напал с ножом на бывшую жену и ее нового возлюбленного. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Трагедия произошла в понедельник, 1 сентября. После нападения на мужчину и женщину нападавший причинил себе телесные повреждения. Преступника задержали и оказали ему медицинскую помощь.
Женщина скончалась на месте, а пострадавшего госпитализировали. На допросе злоумышленник признал свою вину и заявил, что действовал под влиянием ревности.
