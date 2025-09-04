В Москве суд арестовал мужчину, зарезавшего бывшую жену

04 сентября 2025, 16:01

Фото: iStock/artisteer

Савеловский районный суд отправил под арест на два месяца жителя Москвы, который напал с ножом на бывшую жену и ее нового возлюбленного. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.