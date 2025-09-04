В Бразилии женщина сбежала от изнасиловавшего и похитившего ее бывшего мужа
В Бразилии женщина сбежала от изнасиловавшего и похитившего ее бывшего мужа. Об этом пишут местные СМИ.
28-летняя бразильянка была замужем десять лет. Однако в этом году ее брак рухнул из-за наркотической зависимости супруга. Мужчина все чаще поднимал на нее руку, поэтому она решила развестись.
В начале августа женщина обратилась в полицию, заявив, что бывший муж угрожает ей, однако полиция не предприняла никаких действий. Через две недели мужчина похитил ее. Угрожая убийством, он изнасиловал бразильянку, посадил в машину и вывез за город.
По пути они остановились на заправке. Увидев проезжающую мимо полицейскую машину, женщина подала знак, после чего выбежала из автомобиля. Бывший муж попытался ее догнать, но полицейские прибыли первыми. Сейчас он находится под арестом.
