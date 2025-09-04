«Хотел познакомиться»: Мигрант объяснил, зачем пытался затащить ребёнка в лес
Суд во Всеволожске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 39-летнего иностранного гражданина. Он подозревается в попытке совершения действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки в посёлке Мурино. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.
Инцидент произошёл 31 августа. По данным правоохранительных органов, подозреваемый, находясь нелегально в России, пытался завести ребёнка в лесополосу. Ситуацию предотвратила прохожая, которая вмешалась в происходящее.
После этого было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на действия сексуального характера с применением насилия. Вскоре подозреваемый был задержан. В ходе общения с правоохранителями он пояснил, что изначально хотел познакомиться с сидевшей на скамейке девочкой, но продолжил общение даже после того, как понял её возраст. Расследование уголовного дела продолжается.
