«Хотел познакомиться»: Мигрант объяснил, зачем пытался затащить ребёнка в лес

04 сентября 2025, 15:46

Во Всеволожске мигранта арестовали за попытку увести школьницу в лес

Фото: Istock/BrianAJackson

Суд во Всеволожске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 39-летнего иностранного гражданина. Он подозревается в попытке совершения действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки в посёлке Мурино. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.