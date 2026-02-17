«Не отдавай меня, сделай что-нибудь»: отбывшая срок за убийство мать отобрала дочь у семьи, где та воспитывалась с младенчества
В одном из сел Омской области развернулась настоящая драма, в центре которой оказалась 8-летняя Маша (все имена и фамилии изменены редакцией). Все началось в 2017 году, когда девочка, с трех месяцев живущая в приемной семье, могла потерять привычный дом и вернуться к своей биологической матери, которая почти не участвовала в её жизни. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».
Два йогурта и пакетик сокаВсе началось, когда супруги Вайц взяли на воспитание трехмесячную Машу. Ее биологическая мама, Инна Антонова, находилась в тюрьме за убийство. В один из вечеров 2009 года, будучи беременной и выпившей, она ударила своего свекра ножом, когда тот пытался сделать музыку тише. Опекуны договорились с Инной, что Маша будет жить с ними до десяти лет. Когда девочка достигнет этого возраста, она сможет сама решить, с кем хочет остаться. За восемь лет Вайцы стали для малышки настоящей семьей. Их дети уже выросли, поэтому всю заботу они сосредоточили на младшей дочке, искренне считая ее своей. Однако через полтора года после выхода из тюрьмы Инна решила вернуть девочку. За все это время она лишь однажды посетила Машу и принесла ей два йогурта и пакетик сока.
Настоящая трагедияСитуация с ребенком вызвала шок у учителей. Классная руководительница рассказала, как в школу пришли представители опеки и прямо при девочке сказали, что могут забрать её из семьи. Маша от страха расплакалась. Педагоги поясняли, что Татьяна Вайц активно участвует в жизни школы. Она не пропускала родительские собрания и всегда помогала с организацией праздников. По мнению педагогов, если бы Машу забрали из этой семьи, это стало бы настоящей трагедией.
Позиция материИнна Антонова рассказала о своей ситуации, отметив, что пошла навстречу и продлила опеку на год. Она добавила, что этот срок закончился, и по закону опекуны не имеют права на её дочь. Женщина пояснила, что не отказывалась от ребёнка, просто так сложились обстоятельства. Она платила опекунам по 1,5-2 тысячи рублей каждый месяц, как ей посоветовали, и у неё есть чеки на эти платежи. Бывшая уголовница высказала благодарность за то, что они заботились о её дочери, пока у неё не было возможности это делать. На вопрос о том, не жаль ли ей ребёнка, который переживет стресс от смены места жительства, Инна ответила отрицательно.
Желание получить материнский капиталНеясно, почему женщина вдруг решила забрать свою дочь спустя полтора года после освобождения. Она сразу нашла работу и жила в доме у своей матери, так что не было никаких объективных причин, чтобы не заниматься воспитанием ребенка сразу. Татьяна Вайц предположила, что Инна хочет получить материнский капитал, который составляет около полумиллиона рублей. Эмоциональное состояние Маши вызвало серьезные опасения. Когда девочка узнала о возможном расставании с опекунами, у нее случилась истерика.
«Мамочка, не отдавай меня — ты же взрослая, сделай что-нибудь», — умоляла она Татьяну.
Учитывая проблемы с сердцем, такие переживания могли плохо сказаться на ее здоровье.