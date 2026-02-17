Российская пенсионерка попала под уголовное дело за работу курьером
В Петербурге задержали пожилую женщину по делу о мошенничестве. Об этом пишет «Лента.ру». Возбудили уголовное дело.
По информации СМИ, 94-летняя пенсионерка стала жертвой злоумышленников. Они представились сотрудниками спецслужб и убедили её перевести деньги на «безопасный счёт». Действовали мошенники через другую пенсионерку — 81-летнюю женщину, которую ранее также обманули и, как утверждается, вынудили участвовать в схеме.
В итоге 94-летняя потерпевшая передала через неё 200 тысяч рублей. Подозреваемую отпустили под обязательство о явке.
