В Казани на таможне выявили 30 килограммов радиоактивных бусин в посылках из КНР
Казанские таможенники выявили 30 килограммов радиоактивных бусин в посылках из Китая. Уровень излучения превышал норму более чем в 15 раз.
Опасный груз обнаружили сотрудники почтового таможенного поста при проверке международных отправлений. Две посылки были адресованы жительнице Санкт-Петербурга. Внутри находились заготовки для бижутерии — разноцветные каменные бусины, расфасованные в 235 zip-пакетов. В документах товар заявили как стеклянные украшения.
После срабатывания системы радиационного контроля специалисты провели дополнительную проверку. На поверхности упаковок зафиксировали уровень излучения 1,23 мкЗв/ч. Анализ показал наличие радиоактивного изотопа тория-232 и бета-частиц.
Выпуск товара запретили. Посылки направили обратно в страну отправления.
