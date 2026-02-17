Достижения.рф

В Казани на таможне выявили 30 килограммов радиоактивных бусин в посылках из КНР

Фото: пресс-служба Центральной почтовой таможни

Казанские таможенники выявили 30 килограммов радиоактивных бусин в посылках из Китая. Уровень излучения превышал норму более чем в 15 раз.



Опасный груз обнаружили сотрудники почтового таможенного поста при проверке международных отправлений. Две посылки были адресованы жительнице Санкт-Петербурга. Внутри находились заготовки для бижутерии — разноцветные каменные бусины, расфасованные в 235 zip-пакетов. В документах товар заявили как стеклянные украшения.

После срабатывания системы радиационного контроля специалисты провели дополнительную проверку. На поверхности упаковок зафиксировали уровень излучения 1,23 мкЗв/ч. Анализ показал наличие радиоактивного изотопа тория-232 и бета-частиц.

Выпуск товара запретили. Посылки направили обратно в страну отправления.

Иван Мусатов

