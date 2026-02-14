«Не сделал ничего сверхстрашного»: педофил, который насиловал малышку, снимал порно и накачивал наркотиками, не согласен с обвинениями

В очередной раз общество всколыхнуло ужасающее преступление. Владислав Харлашин, известный своими домогательствами к детям, снова оказался в центре внимания после того, как совершил ужасное преступление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Несколько судимостей
Харлашин никогда не отличался хорошим поведением. К 2023 году у него уже было несколько судимостей. В 2008 году суд приговорил его к 9 годам и 2 месяцам за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В 2019 году его приговорили к 3,5 годам лишения свободы за кражу вещей у восьмилетнего мальчика. Однако тогда всё обошлось без более серьезных последствий.
Маньяк в подъезде
Маньяк, заметив ребенка, последовал за ним в подъезд. Он зажал школьнику рот, снял с него всю одежду и, обнаружив в куртке ребенка сотовый телефон, сунул его в свой карман. Однако его действия прервало появление случайного мужчины, из-за чего педофил в панике бросился бежать.
Новый ужас
2 ноября 2023 года Харлашин вышел из полиции и, находясь под воздействием наркотиков, заметил 9-летнюю девочку. Он проследовал за ней до подъезда и, воспользовавшись её доверием, вошел в квартиру. То, что произошло дальше, стало настоящим кошмаром. На протяжении трех часов он насиловал школьницу, угрожая ей ножом и заставляя скрывать правду от матери, которая периодически звонила, интересуясь, чем занимается дочка. В ответ на звонки девочка с трудом говорила, что у неё всё в порядке. Мужчина снимал все на видео, чтобы продать их в интернете.
Ужасные последствия
После трёх часов мучений маньяк ввёл пострадавшей наркотики и спокойно вернулся домой, где его ждала сожительница и её дочь. Когда полиция задержала его, он не стал отрицать своих преступлений, но удивил всех заявлением: «Я не сделал ничего сверхстрашного».
Реакция окружающих
Сожительница Харлашина возмущалась аресту своего партнёра. Она утверждала, что он никогда не проявлял агрессии по отношению к её дочери. Но реальность оказалась куда более жестокой. Преступника приговорили к пожизненному заключению.