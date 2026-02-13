В Калининграде третьи сутки ищут 12-летнего мальчика, пропавшего после школы

13 февраля 2026, 13:59

Фото: Istock/pixinoo

В Калининграде третьи сутки продолжаются поиски 12-летнего мальчика. Ребёнок вышел из школы на улице Емельянова 10 февраля и пропал. Информация об этом появилась в Telegram-канале Amber Mash.