В Калининграде третьи сутки ищут 12-летнего мальчика, пропавшего после школы
В Калининграде третьи сутки продолжаются поиски 12-летнего мальчика. Ребёнок вышел из школы на улице Емельянова 10 февраля и пропал. Информация об этом появилась в Telegram-канале Amber Mash.
11 февраля школьника видели сразу в нескольких точках города. Очевидцы замечали его на острове Октябрьском, в посёлке Космодемьянского, а также на территории СНТ «Победа».
Где именно находился подросток после этого, неизвестно. Волонтёры обратились к автомобилистам, которые 10 и 11 февраля проезжали в этих районах, с просьбой проверить записи с видеорегистраторов. Любая деталь на видео может помочь установить маршрут ребёнка.
В поисковом отряде рассказали, что этот случай не первый. Ранее школьник уже уходил из дома, и тогда его находили в подъездах многоэтажных домов. Сейчас добровольцы прочесывают жилые массивы, подъезды и чердаки, проверяют заброшенные здания и торговые центры.
Читайте также: