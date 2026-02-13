Семерым россиянам грозит серьезный срок за покерный клуб на Пхукете
Семеро россиян вместе с гражданами Казахстана и Украины организовали на Пхукете нелегальный покерный клуб.
Как пишет SHOT, игры проходили на арендованной вилле в районе Раваи. Организаторы продвигали встречи в соцсетях и приглашали в основном иностранцев. Участие стоило 20 тысяч тайских батов за сессию (примерно 50 тысяч рублей). Деньги принимали в криптовалюте и наличными в батах.
Накануне очередной игры полиция, как сообщается, устроила засаду у виллы и задержала организаторов прямо за столом. Во время обыска изъяли фишки, карты, телефоны и компьютеры.
Всем задержанным может грозить уголовная ответственность — вплоть до десяти лет лишения свободы.
