Семерым россиянам грозит серьезный срок за покерный клуб на Пхукете

13 февраля 2026, 12:45

SHOT: Семерым россиянам грозит десять лет тюрьмы за покерный клуб на Пхукете

Фото: istockphoto/Kurgu128

Семеро россиян вместе с гражданами Казахстана и Украины организовали на Пхукете нелегальный покерный клуб.