«Не сдержался»: на Урале мужчина зарезал жену-медсестру прямо в поликлинике. Хладнокровное спокойствие убийцы и судьба шестерых детей
На Урале муж зарезал многодетную медсестру прямо на её рабочем месте, а после задержания хладнокровно объяснил мотив. Шестеро детей погибшей остались сиротами. Подробности жуткой трагедии — в материале «Радио 1».
Трагедия в Рефтинском: хладнокровие и семь ударов ножом
В поселке Рефтинский Свердловской области произошло жестокое убийство: 41-летний Сергей Блискунов напал с ножом на свою бывшую супругу, 38-летнюю медсестру Викторию Блискунову, прямо в здании местной поликлиники, где она работала. Женщина скончалась на месте от множественных ножевых ранений. У погибшей осталось шестеро детей.
По информации СУ СК России по региону, трагедия произошла днем 4 марта. Супруги на тот момент жили раздельно, а недавно Виктория подала на развод. В прокуратуре добавили, что бракоразводный процесс начался в феврале 2026 года.
В тот роковой день у Виктории был выходной, и в Рефтинское подразделение горбольницы Асбеста она пришла как пациентка. Ее коллега рассказал порталу Е1, что муж заранее спрятал нож на входе в здание, поэтому его не заметили. По версии следствия, днем 4 марта он пришел в больницу, где Виктория обычно вела прием вместе с терапевтом. Когда у женщины был обеденный перерыв, Сергей поднялся к ней на второй этаж, где его жена была со своей коллегой, и начал выяснять отношения. Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, ножом мужчина нанес Виктории множественные удары в область шеи и тела. Коллега женщины пыталась его остановить, но мужчина не реагировал, а затем убежал, оставив жену истекать кровью.
Подруга жертвы рассказала, что Сергей страдает зависимостью и раньше неоднократно терял из-за этого работу.
«Сегодня он был на смене, но в третьем часу дня сорвался с работы с бешеными глазами. В самой больнице был в неадекватном состоянии», — поделилась она.
По ее словам, супруг нанес Виктории семь ножевых ранений, включая один удар в шею.
«Не сдержался»: допрос, побег в гараж и ледяное спокойствие убийцы
Силовики опубликовали видео допроса подозреваемого. На вопрос о мотиве убийства он спокойно ответил, что обиделся на жену из-за расставания.
«Получилась такая ситуация. После чего я пришел к ней на работу. Не сдержался, нанес ей ножевые ранения, несовместимые с жизнью», — говорит на видео мужчина.
Сергея выследили и поймали. Мужчину задержали, когда он прятался в гараже. Задержавшие подозреваемого полицейские отметили, как хладнокровно он себя вел.
«В момент задержания у него с собой имелись наполовину выпитая бутылка водки и сок. На руках были видны следы крови. Когда оперуполномоченные спросили фигуранта о причинах поступка, он хладнокровно заявил, что обижен на свою супругу из-за того, что они расстались», — рассказал начальник пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.
«У человека тяжелая судьба»: 18 лет брака, прошлые судимости и потеря ребенка
Знакомая семьи Наталья рассказала подробности жизни пары. Сергей и Виктория прожили в браке почти 18 лет. Они разошлись в первый раз еще в июле 2024 года. Но всё это время он пытался вернуть семью, помогал детям. Два месяца назад он говорил, что помирился с женой, они живут вместе, просил Вику еще родить ребенка, но она отказывалась.
«Да, Сергей действительно увлекался наркотиками, но в последнее время он завязал, только пил, старался ради семьи. Мне кажется, что спусковым крючком стало то, что Вика заявила об окончательном разводе. Если она сказала, что браку конец, он мог не выдержать», — отметила подруга обвиняемого Наталья.
Женщина добавила, что, если бы он был жёстким наркоманом, его бы уже не было вживых. Но ситуация обратная, а значит ему удаётся справляться с зависимостью.
Сергей неоднократно судим. В полиции официально сообщили, что 41-летнего Блискунова судили: в 2000 и 2002 годах — за кражу, в 2003-м — за угон машины, в 2005-м — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 2016 году — за причинение легкого вреда здоровью, в 2023 году — за нарушение ПДД. Дважды он отбывал наказание в колонии.
«У человека тяжелая судьба. У него умерли мама и старшая сестра. Старший брат в результате трагедии остался глубоким инвалидом. Присмотреть за ним было некому, в молодости наделал глупостей. Во второй раз он оказался в тюрьме тоже случайно, по сути — во дворе стоял старый „Москвич“, они с друзьями по приколу взяли его покататься и бросили потом. В итоге их нашли, Сережа всё на себя взял. На тот момент у него была первая жена и дочь, но, когда его отправили в колонию, жена стала заниматься проституцией, ребенка забрали в детдом. Он отсидел от звонка до звонка, в тюрьме как раз познакомился по переписке с Викой. Вышел и забрал дочь из детдома, они с Викой стали жить вместе», — объяснила подруга.
Виктория приняла дочь Сергея, и в семье Блискуновых родилось еще трое детей. В тот момент многодетная семья проживала в комнате в общежитии в Екатеринбурге. И у них произошел несчастный случай: из окна выпал и погиб старший сын Саша. Родители тяжело переживали утрату.
«Спустя время они продали комнату в общежитии и переехали в Рефтинский. Вложили маткапитал, купили двушку. В итоге в семье было семь детей: старшая от первого брака Сережи, и еще шесть родилось у них совместно. Сергей всегда старался, работал, но сидевшим сложно найти хорошее место. Сейчас он работал обходчиком путей на железной дороге, получал около 60 тысяч рублей в месяц. По другим данным, последние годы он работал сантехником», — добавила Наталья.
«Он любил детей и ее любил»: характер, вспышки гнева и роковой триггер
Наталья отметила, что Сергей — адекватный, добрый и терпеливый человек. Но у него случались приступы гнева.
«Я предполагаю, что он держался ради детей, ради Вики. Но он человек свободолюбивый, себе на уме. Любит погулять, если он захотел выпить или еще что-то, его было сложно остановить», — поделилась знакомая.
По словам близких семьи, супруги воспитывали шесть дочерей: старшую 22-летнюю дочь Виктории от другого мужчины и пятерых общих дочек. Самой младшей из них около трех лет (по другим данным, младшему ребенку не исполнилось и двух лет). Бывшие соседи описывали семью как неблагополучную.
«Вика и Сережа были вместе много лет. Ссорились, когда он выпивал. Говорят, что последнее время взялся и за наркотики. Никто ничего хорошего вам о нем не скажет. Вика давно собиралась уйти от него, но боялась», — рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая семьи.
Однако Виктория все же решилась подать на развод. В полиции официально сообщили, что в феврале Виктория подала на развод, и они жили отдельно.
«Выражаю глубочайшие соболезнования»: судьба детей и реакция властей
О трагедии сообщил в соцсетях главный врач городской больницы Асбеста Игорь Брагин, в структуру которой входит подразделение поселка Рефтинский. Он подтвердил задержание подозреваемого и выразил готовность оказать помощь семье погибшей.
«Выражаю глубочайшие соболезнования по факту убийства нашего сотрудника, матери шестерых детей. Уже понятно, что ЧП носит криминальный характер, и, по предварительным данным, преступление совершил её бывший муж», — заявил главврач. Главврач больницы, где работала и погибла медсестра, пообещал оказать семье всемерную помощь и поддержку.
Шестеро детей, живших с ней после ее расставания с мужем, переданы под опеку родной тети по материнской линии.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время подозреваемому убийце изберут меру пресечения. Сергею Блискунову грозит до 15 лет лишения свободы.