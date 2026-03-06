В Москве женщина отбирает квартиру у нового владельца, потому что влюбилась в телефонного мошенника
В Москве женщина отбирает квартиру у нового владельца, потому что влюбилась в телефонного преступника. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Александр Н. на протяжении многих лет откладывал средства на покупку жилья в столице. Два года назад он осуществил свою мечту, купив квартиру на Нагатинской набережной у 57-летней Елены, бывшей школьной учительницы. Женщина утверждала, что планирует переехать в Истру, чтобы жить ближе к природе, и её намерения не вызывали сомнений. В ходе сделки она под камерой подтвердила, что действует добровольно и не находится под давлением мошенников.
После продажи квартиры Александр поддерживал общение с Еленой. Женщина регулярно приходила в гости и интересовалась, как продвигается ремонт. Однако через полтора года, когда в квартиру оставалось лишь завезти мебель, россиянка неожиданно подала на Александра в суд, требуя признать сделку недействительной. По её словам, она стала жертвой мошенников и была вынуждена продать квартиру под их давлением.
В ходе разбирательств новому владельцу жилья показалось странным, что Елена обратилась в суд только после завершения ремонта. В ответ на его вопросы женщина призналась, что ранее уже продала под влиянием мошенников ещё одну квартиру. Чтобы вернуть первое жильё, её убедили продать второе. По словам пенсионерки, человек на другом конце провода был настолько вежлив и обаятелен, что она влюбилась в него и без колебаний выполняла все его указания.
Один из судов постановил вернуть квартиру Елене. Однако женщину обязали возместить Александру 6 миллионов рублей. Учитывая её скромные доходы, это означало, что ей придётся выплачивать эту сумму в течение 250 лет. Ситуация не устроила мужчину, и судебные разбирательства продолжаются. Он опасается, что женщину признают недееспособной, и тогда сделка будет аннулирована.
