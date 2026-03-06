В Москве женщина отбирает квартиру у нового владельца, потому что влюбилась в телефонного мошенника

06 марта 2026, 08:58

Москвичка отбирает квартиру у нового владельца, так как влюбилась в мошенника

Фото: iStock/Alexey Krukovsky

В Москве женщина отбирает квартиру у нового владельца, потому что влюбилась в телефонного преступника. Об этом пишет Telegram-канал Baza.