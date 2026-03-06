В Якутии мужчина погиб после нападения стаи бездомных собак
В Якутии возбудили уголовное дело после гибели мужчины, на которого напала стая безнадзорных собак. Об этом проинформировали в СУ СК по Якутии.
Трагедия произошла в поселке Серебряный Бор. Прохожие нашли тело 53-летнего мужчины с рваными ранами. Согласно предварительным данным следствия, он стал жертвой нападения стаи бродячих собак.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ, часть 2 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Сотрудники правоохранительных органов уже провели осмотр места происшествия и другие необходимые мероприятия. В рамках расследования будет дана оценка действиям должностных лиц и организаций, ответственных за отлов и содержание бездомных животных в поселке.
Читайте также: