Жительница Бразилии пережила покушение на похоронах матери

06 марта 2026, 04:51

Фото: iStock/nixki

В муниципалитете Сан‑Лоренсу (штат Минас‑Жерайс, Бразилия) произошло шокирующее нападение во время похорон. 27‑летняя Аманда Арантес стала жертвой покушения прямо в ходе траурной процессии по ее погибшей матери, сообщает издание Need To Know.