Жительница Бразилии пережила покушение на похоронах матери
В муниципалитете Сан‑Лоренсу (штат Минас‑Жерайс, Бразилия) произошло шокирующее нападение во время похорон. 27‑летняя Аманда Арантес стала жертвой покушения прямо в ходе траурной процессии по ее погибшей матери, сообщает издание Need To Know.
Инцидент случился, когда девушка вместе с другими скорбящими шла за катафалком по центральной улице города. Внезапно перед процессией появились двое молодых людей на мотоцикле. Поравнявшись с Амандой, пассажир выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в нее.
После неудачного покушения Аманда попыталась убежать, но упала и не смогла самостоятельно подняться. Преступники тут же скрылись с места происшествия.
Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее огнестрельные ранения в туловище и ягодицу. Медики отметили, что одна из пуль прошла в опасной близости от позвоночника, что могло привести к куда более тяжелым последствиям. Кроме того, у пациентки наблюдаются проблемы с речью на фоне пережитого стресса.
