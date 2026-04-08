Неодетая трехлетняя девочка сбежала из дома из-за пьяных друзей матери под Воронежем: Подробности дела
21 марта 2026 года в Воронежской области произошло шокирующее событие: трехлетняя Ева, оставленная без присмотра матерью, сбежала из дома. В тот момент она находилась в компании пьяных незнакомых людей. На девочке были только колготки и куртка, обувь отсутствовала. Малышку случайно заметила на улице родная тетя. Подробности громкой истории — в материале «Радио 1».
История выпуска
Скандальная история разбиралась в программе «Мужское / Женское». Трёхлетняя Ева из Воронежской области, которая убежала из дома в холодную погоду практически без одежды, пыталась найти мать и свою четырехлетнюю сестру. Неизвестно, в течение скольких часов девочка находилась на улице.
Еву случайно на улице увидела её родная тётя — Галина Лунева. Она уверена, что её сестре, Валентине Мышко, нельзя доверять детей.
Позиция тети пострадавшей девочки
Галина Лунева хочет лишить свою сестру, Валентину Мышко, родительских прав на двух детей — четырёхлетнюю Злату и трёхлетнюю Еву. 21 марта Галина зашла к знакомой, чтобы попросить лекарство, а затем увидела на улице Еву, которая была полураздета. Девочка рассказала, что не знает, где мама, и ищет её. После этого Лунева позвонила в службу экстренной помощи 112. При участии сотрудников правоохранительных органов женщина передала Еву её старшей сестре, 21-летней Диане.
Галина утверждает, что Валентина раньше тоже употребляла алкоголь, но не в таких количествах. В тот день, когда произошла трагедия, Валентины не было дома. В помещении находились двое незнакомцев: мужчина и женщина. По словам Луневой, злоупотребление алкоголем Валентиной началось два года назад, когда она потеряла мужа.
Рассказ матери девочки
Валентина Мышко утверждает, что ее сестра, Галина Лунева, похитила Еву в тот день, когда она была занята делами. По словам Мышко, причиной этого стала длительная ссора из-за жилищных разногласий. Валентина сообщила, что среднюю дочь, Злату, забрала с собой, а Еву она оставила дома с квартирантами. Мышко отметила, что входная дверь и калитка в ее доме очень тугие, и трехлетняя девочка не смогла бы самостоятельно покинуть дом. Мышко отметила, что в тот день она выпила два бокала вина, ее квартиранты тоже находились в состоянии алкогольного опьянения и уснули, поэтому якобы не смогли помешать Галине забрать Еву.
Валентина рассказала, что в настоящее время не работает, живет на детские пособия и пенсию. Ее 39-летний сожитель тоже не работает, так как недавно вышел из тюрьмы, в которой отбывал срок за кражу. Всего этот мужчина сидел шесть раз.
Мнение экспертов
Эксперты программы «Мужское / Женское» считают, что Валентину Мышко нужно лишить родительских прав, а также отправить на лечение от алкогольной зависимости. Дело находится под контролем сотрудников правоохранительных органов.