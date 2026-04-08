В аэропорту Шереметьево путешественник из Гаваны попался на контрабанде сигар
Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду кубинских сигар и сигарет. Как уточняет пресс-служба ведомства, общая стоимость незаконно ввезённого товара составила 2,2 млн рублей.
62-летний иностранец попытался провезти продукцию после прибытия из Гаваны (Куба). Сотрудники таможни остановили мужчину в «зелёном» коридоре.
В двух рюкзаках и чемодане путешественник нёс дорогостоящие табачные изделия: 225 кубинских сигар Cohiba и 70 пачек сигарет H.Upmann 1844 и H.Upmann Selecto. Пассажир объяснил, что прилетел к другу, привёз табачные изделия в подарок и не знал о таможенных правилах.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до одного миллиона рублей.
